Vláda musí využiť aj ďalšie možnosti boja proti nelegálnej migrácii, tvrdí Hlas-SD (video)

6.9.2023 (SITA.sk) - Vláda musí využiť aj ďalšie možnosti boja proti nelegálnej migrácii, ktoré zatiaľ ležia bez povšimnutia na stole, hoci Hlas-SD na ne úradníckeho premiéra Ľudovíta Ódora upozornil."Hlas včera odporučil predsedovi vlády, aby boli nelegálni migranti zaistení, kým sa dôkladne nepreverí ich totožnosť. Asi je veľmi málo pravdepodobné, aby 90 percent migrantov bolo zo Sýrie, volalo sa Abdul a narodilo sa v ten istý deň. Preto ich treba zadržať a náležite overiť, či nepredstavujú pre Slovensko a celú Európsku úniu riziko. Toto riešenie ležalo na stole a leží na ňom aj po rokovaní vlády," uviedol líder Hlasu Peter Pellegrini. Hlas vníma, že vláda začala konečne situáciu s nelegálnymi migrantmi riešiť, ale túto prácu treba aj dokončiť."Navrhli sme úradníckemu premiérovi, aby zrušili mimoriadnu situáciu kvôli Covidu, o ktorom dnes niet ani chýru, ani slychu. Táto mimoriadna situácia je totiž dôvodom, prečo nemôžeme vrátiť nelegálnych migrantov tam, odkiaľ prišli. Namiesto tohto jednoduchého riešenia, ktoré dnes mohlo byť hotové, prichádza vláda so zmenou zákona, ktorú sama urobiť nevie. Vládni úradníci prehadzujú horúci zemiak do rozvráteného parlamentu. Teší ma však aspoň prísľub pána Ódora, že do niekoľkých týždňov by mimoriadna situácia mohla byť konečne zrušená," poznamenal Peter Pellegrini.Strana oceňuje vypočutie svojho návrhu, aby sa vláda konečne rozhodla poslať na hranice armádu."Polícia situáciu nezvláda a vojaci musia kolegom pomôcť. Ibaže polícia nebude situáciu zvládať, kým ju bude riadiť neschopný policajný prezident Hamran , ktorý zbiera vyznamenania v Maďarsku a Slovákom odporúča, aby si na migrantov zvykli," dodal Peter Pellegrini.Hlas-SD preto vyzýva prezidentku a premiéra, aby vláda neostávala pri avizovaných opatreniach, ale pokračovala v ochrane ľudí na Slovensku pred následkami nelegálnej migrácie."Nečakajme, kým nám zasa Rakúšania a Česi zavrú hranice a budú nám vracať každého nelegálneho migranta," zdôraznil Peter Pellegrini.Aj migračná kríza podľa Hlasu ukazuje, že Slovensko potrebuje po voľbách vládu, ktorá má odvahu, zodpovednosť a odbornosť riešiť problémy krajiny okamžite. "Hlas je pripravený byť jej silnou a stabilnou súčasťou," uzavrel Peter Pellegrini.