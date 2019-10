Deti budú nasledujúce dni hlasovať za skutky v Detskom čine roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 8. októbra (TASR) – Projekt Detský čin roka už 19 rokov motivuje deti, aby robili dobré skutky. V týchto dňoch sa začala druhá etapa projektu, počas ktorej budú učitelia s deťmi čítať vybrané príbehy a deti budú hlasovať za skutky, ktoré ich oslovili. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Detský čin roka Magdaléna Fábryová.povedala štatutárka občianskeho združenia (OZ) Detský čin roka Saša Broadhurst-Petrovická.Vďaka skutočným príbehom majú deti možnosť podľa organizátorov pochopiť, že pomoc a spolupatričnosť môžu mať rôzne podoby. Za 19 rokov sa do projektu zapojilo viac ako 1.500.000 detí.Projekt má dve etapy. V prvej motivuje deti k robeniu dobrých skutkov a vyzýva ich spolu s verejnosťou k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. V druhej etape organizátori projektu zašlú pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či náboženskej výchovy. O príbehoch a hodnotách s deťmi diskutujú a následne za tie, ktoré ich najviac oslovili, aj hlasujú.Za dobré skutky detí môžu školáci aj verejnosť hlasovať v siedmich kategóriách. Ide o kategórie záchrana ľudského života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode, dobrý nápad a cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký čin. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri.dodala Broadhurst-Petrovická. Deti môžu poslať hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk.Pre verejnosť pripravilo OZ Detský čin roka v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk anketu, ktorou môžu dospelí ľudia prispieť na projekt, podporiť dobro a inšpirovať dobrými skutkami deti.Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk. Obe hlasovania budú prebiehať do 30. novembra.