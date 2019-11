Deti by mali mať dostatok pohybu aj počas jesene, pripomína odborník

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 18. novembra (TASR) - Rodičia by mali dbať na to, aby mali ich deti dostatok pohybu aj počas jesenného obdobia, keď býva príležitostí tráviť čas vonku menej, upozorňuje odborník. Vplyvom školského harmonogramu, chladného počasia či skorého stmievania sa možnosti na šport či pohyb obmedzujú. Ten je však podľa Viktora Bielika z Katedry biologických a lekárskych vied Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave dôležitý pre zdravý rast a vývin.skonštatoval pre TASR.“ uviedol Bielik.Podľa Bielika je preto naozaj potrebné, aby sa pre deti vytvárali čo najlepšie podmienky a možnosti na pohyb. Takými sú napríklad športové krúžky či kluby, ktoré môžu deti navštevovať spolu s rovesníkmi.vysvetlil Bielik.Treba však myslieť aj na to, aby sa to so záujmovými aktivitami u detí nepreháňalo. Podľa Bielika je dôležité, aby nemalo dieťa pocit, že každý deň niečo má.Príliš veľa plánovaných aktivít môže tak mať aj nežiaduce výsledky.doplnil.