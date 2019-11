Francúzsko získalo miliardu eur od malých investorov za akcie lotérie

Paríž. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 18. novembra (TASR) - Francúzsky štát získal 1 miliardu eur od malých investorov za akcie národnej lotérie, ktorá sa má na budúci týždeň privatizovať. Oznámil to v nedeľu (17.11.) minister financií Bruno Le Maire.Vláda predáva 52 % v štátnom lotériovom monopole Francaise des Jeux (FDJ), aby získala peniaze na investície do inovácií. Spustila preto obrovskú marketingovú akciu s cieľom prilákať čo najviac individuálnych francúzskych investorov.Od začiatku predaja 7. novembra užpovedal Le Maire pre francúzsky spravodajský kanál BFM. Označil to zaIndividuálni akcionári, pre ktorých bola vyhradená tretina akcií, majú termín na upisovanie do 19. novembra. Veľkí inštitucionálni investori môžu upisovať do 20. novembra, deň pred uvedením FDJ na parížskom akciovom trhu.Le Maire vyhlásil, že malí investori, ktorým bola ponúknutá zľava vo výške 2 %, budú mať prednosť, ak bude o akcie veľký záujem a dopyt prevýši ponuku.Vláda dúfa, že dôjde k oživeniu dopytu po akciách medzi francúzskymi sporiteľmi, z ktorých mnohí od finančnej krízy v rokoch 2007 - 2008svoje peniaze na ultra bezpečných, nízkoúrokových sporiacich účtoch.Akcie majú orientačnú cenu 16,50 - 19,90 eur, čo zodpovedá oceneniu FDJ až na 3,8 miliardy eur.FDJ je nástupcom národnej lotérie založenej v roku 1933 na pomoc vojakom zmrzačeným v prvej svetovej vojne a farmárom, ktorí zápasili s problémami. Je to druhá najväčšia stávková spoločnosť v Európe a štvrtá najväčšia na svete.