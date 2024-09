Deti do veku 13 rokov pociťujú v živote väčšie šťastie ako tínedžeri, gymnazistov trápia neúspechy v škole

Dôvody nešťastia u detí

Bezpečnosť detí na internete

Deti v krízových situáciách

8.9.2024 (SITA.sk) - Mladšie deti vo veku do 13 rokov sú vo všeobecnosti šťastnejšie ako staršie deti. Pocit šťastia je najčastejšie spájaný s deťmi z rodín s vyššími príjmami alebo s tými, ktoré žijú s oboma rodičmi.Vyplýva to z nového prieskumu Slovenskej nadácie pre UNICEF , ktorý bol realizovaný v spolupráci s Českým výborom pre UNICEF a odhaľuje dôležité poznatky o životoch detí na Slovensku a v Českej republike. Štúdia sa zamerala na rôzne aspekty ich každodenného života vrátane pocitov šťastia, výziev, ktorým čelia a bezpečnosti na internete.Z prieskumu vyplýva, že deti sa najčastejšie cítia nešťastné, keď sa im nedarí v škole alebo keď sú obeťou urážok. Zaujímavým zistením je, že neúspechy v škole viac trápia žiakov gymnázií.Až 75 percent dievčat a 58 percent chlapcov chodí do školy rado, nielen kvôli priateľom, ale aj kvôli novým vedomostiam. Z prieskumu v Českej republike vyplýva, že mladšie deti kladú väčší dôraz na rodinu ako zdroj šťastia, zatiaľ čo staršie deti (14 – 17 rokov) si viac cenia priateľstvá.Dôležitým aspektom prieskumu bola aj bezpečnosť detí na internete. Štvrtina detí na Slovensku sa necíti bezpečne v online priestore a 14 percent detí už má skúsenosť s kyberšikanou, pričom staršie dievčatá sú týmto problémom konfrontované častejšie.Podobne aj v Českej republike je kyberšikana rastúcim problémom, ktorý ohrozuje predovšetkým dievčatá vo veku 14 – 17 rokov. Až 90 percent oslovených detí na Slovensku a v Česku súhlasí, že pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, je dôležité, avšak len polovica z nich to reálne aplikuje v praxi.Približne tretina detí je členom nejakej záujmovej skupiny, najčastejšie ide o športové kluby. Viac ako polovica detí sa často nudí, no na druhej strane sa 18 percent detí sťažuje na príliš veľa aktivít a nedostatok času na oddych.„UNICEF počúva každé dieťa a týmto im dáva priestor vyjadriť svoj názor. Tieto zistenia nám zároveň poskytujú dôležité informácie o tom, ako môžeme podporiť pohodu a bezpečnosť našich detí,“ uviedla Monika Molnárová zo Slovenskej nadácie pre UNICEF.Ako dodala, so začiatkom školského roka narastá aj potreba pomoci deťom v krízových situáciách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jednou z možností, ako prispieť, je zakúpenie si Darčeka pre život, ktorý poskytuje nevyhnutnú pomoc deťom v núdzi.Prostredníctvom kúpy školských pomôcok, ale aj viacúčelového stanu, UNICEF každý rok vypraví tisícky detí do školy. Viac informácií o možnostiach pomoci možno nájsť na unicef.sk/darceky.