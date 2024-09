Dom, byt, dielňa či záhrada? Začína sa sezóna domácich projektov

Neseďte doma, poďte von

Projekt zmeny návykov

Bezdymový september s IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE

*Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín.

Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

9.9.2024 (SITA.sk) -Viete čo vám zaručene prinesie pocit spokojnosti? Ak v septembri využijete čas efektívne a naplno. Pozrite sa do svojej dielne či nepotrebujete pretriediť náradie alebo upratať priestory, aby boli voľné pre realizáciu nových projektov. Možno máte na zozname opravu nábytku alebo zostrojenie praktických úložných políc, ktoré výborne doplnia menšiu renováciu domu či bytu. Detaily dokážu veľa, niekedy stačí len ľahká zmena odtieňu farby stien, vymeniť staré závesy a koberce za nové, alebo len rozumne reorganizovať nábytok v miestnosti. V záhrade je jeseň zase ideálnym časom na prípravu záhonov na zimu, vysadenie posledných jesenných rastlín alebo uskladnenie záhradného náradia a nábytku.Okrem domácich projektov jeseň ponúka skvelé podmienky aj na rôzne outdoorové aktivity a aktívnejší životný štýl. Prechádzky v prírode, turistika, cyklistika alebo len relaxácia na čerstvom vzduchu sú v septembri oveľa príjemnejšie, ako počas horúcich letných dní. Využite to a pokúste sa stráviť viac aktívneho času vonku. Udrží vás to v dobrej fyzickej kondícii, podporíte si zdravší životný štýl, prevetráte hlavu. Navyše je dokázané, že oddýchnutá myseľ je schopná lepšie odolávať pokušeniam, napríklad pri zmene dlhoročných nesprávnych návykov.Či už ide o zdravšie stravovanie, zvýšenie fyzickej aktivity alebo lepšiu organizáciu času, začiatok jesene je skvelou príležitosťou na plnenie nových cieľov. Vyhnete sa ťarche novoročných predsavzatí. Prax naznačuje, že účinnejšia je postupná zmena návykov s dostatkom času na adaptáciu. Pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali s fajčením, sú to napríklad vhodnejšie bezdymové alternatívy v porovnaní s klasickými cigaretami. Prečo? Bezdymové zariadenia produkujú významne menšie množstvo škodlivín v porovnaní s klasickými cigaretami.* Neprodukujú dym, pretože pri ich užívaní nedochádza k spaľovaniu tabaku. Prelomová technológia indukčného nahrievania, ktorá tabak nespaľuje, ale nahrieva ho zvnútra, je typická pre zariadenia IQOS ILUMA. Vďaka tomu vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym a nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok.Dospelých fajčiarov, ktorí majú radí dizajnové kúsky, budú zaujímať zemité farby a skutočne štýlový, nadčasový dizajn. Bezdymové zariadenia IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE sú elegantné, jedinečné dizajnom, dostupné až v piatich farebných prevedeniach.Pri zariadení IQOS ILUMA si môže dospelý užívateľ personalizovať puzdro. Ponúka široký výber materiálov, farieb a textúr krytov, obalov na nabíjačky či ozdobných krúžkov pre nahrievače.IQOS ILUMA ONE zase prekvapí cenou a vreckovou veľkosťou. Na jedno nabitie zvládne až dvadsať po sebe nasledujúcich použití.Informačný servis