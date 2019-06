Deti, ktoré sa tešia na miniTrnavu, musia vydržať do 8. júla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trnava 14. júna (TASR) – Projekt mesta detí miniTrnava toto leto otvorí svoje brány tretíkrát. Deti vo veku od osem do 15 rokov zaplnia priestory Mestského zimného štadióna, v ktorom mesto detí opäť vyrastie, a to od 8. do 26. júla.Trnavská samospráva priniesla pred troma rokmi unikátnu novinku minimesto, ktorého občanmi sú výhradne deti. Samy si ho spravujú, pracujú tam a zabávajú sa, spoločne ovplyvňujú dianie v ňom. Rodičia môžu iba nahliadnuť a ostatní dospelí sú tam vlastne len pre istotu, aby dozerali na bezpečný priebeh hry a občas poradili. V meste detí nemôžu chýbať radnica a mestský úrad, ktoré ho riadia, univerzita, kde sa miniTrnavčania vzdelávajú, úrad práce a banka, aby si mali pracovití miniobčania kde dať vyplatiť zarobenú odmenu v miniTrnavskej mene trnky (miniTRNavské KorunY). Informovala o tom Veronika Majtánová z úseku komunikácie na trnavskej radnici.Okrem toho má projekt aj svoje kvetinárstvo, market, remeselné a kreatívne dielne, zábavný park a mnoho iných inštitúcií a zariadení, vďaka ktorým je stále čo robiť. Koho práca unaví, ten si odpočinie v kine, oddychovke či pri hrách. MiniTrnava má okrem toho vlastných smetiarov, údržbárov aj taxikárov.Podujatie sa pôvodne malo konať každé dva roky, deti si ho však okamžite zamilovali, a tak sa mesto Trnava rozhodlo organizovať ho každoročne. Účasť na tomto type letného tábora je bezplatná a bez potreby vopred sa prihlasovať. Denná účasť v prvých dvoch ročníkoch bola vyše tristo detí. Vlani mesto detí navštívilo viac než 4200 ľudí.