EP: O vedenie frakcie socialistov chce zabojovať García

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. júna (TASR) - Španielsko môže získať post predsedu politickej skupiny socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D). Informoval o tom v piatok spravodajský server politico.eu.Vzrast vplyvu španielskych socialistických poslancov pre TASR potvrdila aj šéfka slovenskej delegácie S&D v europarlamente Monika Beňová (Smer-SD).uviedol na margo európskych socialistov španielsky europoslanec Iratxe García. Práve on by sa podľa servera Politico mohol stať novým šéfom frakcie S&D a nahradiť v tejto funkcii Uda Bullmanna z Nemecka.Beňová uviedla, že Bullmann sa netají plánmi pokračovať na čele frakcie; už ju s touto ponukou aj oslovil a má aj podporu nemeckej národnej delegácie. Priznala však, že výsledky tohtoročných eurovolieb jasne ukázali nárast politického vplyvu sociálnej demokracie v Španielsku a oslabenie tejto strany v Nemecku. Nemeckí socialistickí europoslanci prišli v EP takmer o polovicu mandátov.García má podporu najväčšej delegácie v skupine S&D, teda španielskej. Ale ako skonštatovala Beňová, v EP platí, že "Druhá najväčšia politická frakcia, ktorá má 152 kresiel v 751-člennom parlamente, o svojom novom vedení rozhodne v utorok 18. júna.naznačil García priority svojho programu.odkázal García.Eurosocialisti sú podľa neho aktuálne jedinou silou, ktorá môže vytvoriť pokrokovú a proeurópsku väčšinu, ktorá dokáže čeliť krajne pravicovým a národno-populistickým silám.Beňová, ktorá už raz bola podpredsedníčkou frakcie S&D, priznala, že vplyv slovenskej delegácie v S&D sa stratou jedného poslaneckého mandátu zmenšil. Pripomenula, že platí systém takzvaná D'Hondtova bodová metóda na vypočítanie toho, koľko kresiel dostane každá politická strana na základe proporčného zastúpenia. Kreslá - aj v jednotlivých frakciách - sa prideľujú podľa počtu získaných hlasov.opísala situáciu Beňová. Rokovania vo vnútri skupiny podľa nej potrvajú do poslednej chvíle.