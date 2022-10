Deti môžu hlasovať za Detský čin roka, škola v Trakoviciach si odniesla mimoriadne ocenenie za farebnú reťaz

Online anketa

Spoločná farebná reťaz

5.10.2022 (Webnoviny.sk) - Detská porota rozhodne o tom, ktorych osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2022. Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na detskycin.sk do 30. novembra. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu, ocenia na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri.„Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je pre ne podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa o príbehoch hovoriť,“ povedala koordinátorka projektu Magdaléna Fábryová . V poradí 22. ročník projektu sa koná pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej Za dobré skutky detí môže do 30. novembra hlasovať aj verejnosť prostredníctvom webstránky detskycin.ludialudom.sk v ôsmich kategóriách - záchrana ľudského života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode, dobrý nápad, dobrý čin na nete a tiež v kategórii Cena Sašky Fischerovej - malý veľký čin.„Online anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí,“ uviedla koordinátorka projektu Magdaléna Fábryová. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta výberová komisia vybrala 39 nominovaných skutkov v ôsmich kategóriách. „Po náročnom období spojenom s pandémiou COVID -19 do našej každodennosti vstúpila vojna na Ukrajine a jej dôsledky vo všetkých smeroch. Veľa príbehov bolo prepojených práve s pomocou rodinám z Ukrajiny,“ uviedla štatutárka o.z. Detský cin roka Saša Broadhurst-Petrovická.V týchto dňoch sa začína druhá etapa projektu. Organizátori zaslali začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. V roku 2022 sú príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína Brychtová a Ludwig Bagin.Príbeh Štvorlístok nádeje Základnej školy s Materskou školou Trakovice zaujal zástupcov občianskeho združenia Detský čin roka natoľko, že sa mu rozhodli udeliť mimoriadne ocenenie. Deti z Trakovíc sa rozhodli pomôcť tým, ktorých nikto nechce - deduškom a babičkám z domova seniorov, kamarátom z detského domova a psíkom z útulku.Do ich výzvy vytvoriť čo najdlhšiu reťaz detských dobrých skutkov sa zapojilo vyše 27 000 žiakov zo 172 škôl na celom Slovensku. Deti si mali na farebný papier obkresliť otvorenú dlaň, vystrihnúť a dovnútra napísať aspoň jeden svoj pravdivý dobrý skutok. Ruky všetkých zúčastnených spojiť, dĺžku odmerať a mailom odoslať informáciu aj s počtom žiakov a fotkou rúk. Spoločná farebná reťaz dosiahla dĺžku viac ako 4 500 metrov.