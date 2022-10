Opitý vodič v Čadci vyletel s autom na chodník, po ktorom šla matka s deťmi (foto)

aktualizované 5. októbra 2022, 15:56



5.10.2022 (Webnoviny.sk) -Krátko po 13:30 havaroval na ceste II/487 v Čadci vodič osobného auta a zrazil pritom ľudí na chodníku. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.Podľa polície 37-ročný vodič za volantom Peugeotu v smere z obce Raková do Čadce z presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde zrazil chodkyňu s dvomi maloletými deťmi.„Po dopravnej nehode bola chodkyňa s deťmi aj vodič motorového vozidla prevezení na ošetrenie do nemocnice. Vodič sa po dopravnej nehode podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,79 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu," uviedla polícia s tým, že ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.„V súčasnej dobe na mieste vykonávame prvotné procesné úkony s cieľom zdokumentovania dopravnej nehody. Ďalšie informácie poskytneme neskôr," uviedla polícia.