Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Monika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. mája 2026

Deti môžu zostať traumatizované. Odborníci sa búria proti road show ministerstva vnútra, hovoria o šoku a strachu – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR preventívna kampaň

SaS kritizuje preventívnu kampaň ministerstva. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) spolu s predstaviteľmi ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 05 07 o 12.16.55 676x378 7.5.2026 (SITA.sk) - SaS kritizuje preventívnu kampaň ministerstva.


Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) spolu s predstaviteľmi odbornej verejnosti kritizuje preventívnu kampaň ministerstva vnútra „Na vlastnej koži“. Poukazuje na to, že využíva prvky strašenia a môže mať negatívny dopad na psychické zdravie detí.

„Po pár dňoch sa ozýva odborná obec a vyzýva školy a rodičov, aby sa na tomto podujatí nezúčastňovali a aby tam svoje deti nepustili,“ uviedla poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Podľa nej si minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zamieňa prevenciu za strašenie.

Holečková hovorí o „otrasnom zážitku“


„To, že vládna koalícia používa strašenie ako pracovnú metódu v politickom boji, je už pomaly štandardom, ale že sa minister vnútra v oblasti prevencie vydá touto cestou je naozaj nepochopiteľné,“ povedala. Podotkla, že kamión, v ktorom deti prežijú podľa jej slov „otrasný zážitok“ je podľa ministra kamiónom odvahy. „To môže povedať len niekto, kto absolútne ignoruje odbornú diskusiu a expertov v školstve,“ dodala.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa poslankyne nie je preto prekvapením, že sa proti projektu ozvala aj Slovenská komora učiteľov, ktorá školám neodporúča zúčastňovať sa na tomto type aktivít a upozorňuje, že môžu byť v rozpore s princípmi a cieľmi školského zákona, usmerneniami ministerstva školstva aj odporúčaniami Rady vlády pre duševné zdravie.

Odborníčka varuje pred traumatizáciou detí


Voči kampani sa ohradila aj predsedníčka Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlana Síthová. Podľa nej projekt využíva vizuálne a zvukové podnety, ktoré môžu deti traumatizovať. Kritizovala napríklad simulácie užívania drog, zobrazenia týraných zvierat či scén šikany. „Cieľ môže byť ušľachtilý, ale spôsob, ktorý si rezort vnútra vybral, je mimoriadne nebezpečný a neprofesionálny. Žiadna prevencia nemôže obsahovať prvky, ktoré môžu byť zdrojom traumatizácie alebo šoku našich detí,“ uviedla Síthová. Zdôraznila, že prevencia má podľa odborníkov pomáhať a nie ohrozovať duševné zdravie mladých ľudí.

Síthová zároveň kritizovala aj názov kampane „Nebuď hluchý, nebuď slepý“, ktorý podľa nej stigmatizuje ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Pán minister, nikto si nevybral, či chce byť nevidiaci alebo nepočujúci. Toto nie je voľba, to je súčasť života. Každá vyspelá krajina sa správa rešpektujúco k ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Toto je skutočne neprijateľné,“ skonštatovala.

SaS spochybňuje aj financovanie kampane


Predsedníčka únie zároveň vyzvala ministra vnútra, aby zvážil zastavenie alebo zásadnú úpravu kampane. Odborníci z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky či sociálnej práce sú podľa nej pripravení pomôcť vytvoriť bezpečnejšie a efektívnejšie formy prevencie. Druhú výzvu adresovala rodičom, riaditeľom škôl a pedagógom, ktorých požiadala, aby citlivo zvážili účasť detí na podujatí.

SaS zároveň spochybnila financovanie kampane. „V čase, keď na školách chýbajú peniaze na platy učiteľov, školských psychológov a od septembra má chýbať až 20 percent asistentov, vyhodí minister Šutaj Eštok za túto roadshow 744-tisíc eur. Obstarávanie bolo spustené 2. apríla, zmluva uzavretá 14. apríla a dodanie kamióna už 30. apríla. Kritériá spĺňala len jedna firma. Budeme žiadať zverejnenie referencií a preveríme, či nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní,“ povedala Holečková.

Ministerstvo vnútra SR spustilo celoslovenskú preventívnu kampaň „Na vlastnej koži“ v pondelok 4. mája v Košiciach. Projekt je zameraný na prevenciu drog, kyberšikany a týrania zvierat prostredníctvom interaktívneho kamióna, ktorý má počas mája a júna navštíviť 18 miest po celom Slovensku. Rezort uviedol, že do projektu je aktuálne prihlásených viac ako 12-tisíc detí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok projekt obhajuje tým, že prevencia musí byť adresná, otvorená a zrozumiteľná pre mladých ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Deti môžu zostať traumatizované. Odborníci sa búria proti road show ministerstva vnútra, hovoria o šoku a strachu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR preventívna kampaň
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SaS podporí Porvažníka na post predsedu Košického kraja, podľa Gröhlinga je schopný a má v sebe pokoj – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Vytlačí Západ Čínu z Afriky? Rozhodnúť môže jedna železnica

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 