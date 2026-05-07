|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
SaS podporí Porvažníka na post predsedu Košického kraja, podľa Gröhlinga je schopný a má v sebe pokoj – VIDEO, FOTO
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK)
Porvažníkovi tiež pred časom vyjadrila podporu aj strana Za ľudí pod vedením Veroniky Remišovej. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ...
Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Porvažníkovi tiež pred časom vyjadrila podporu aj strana Za ľudí pod vedením Veroniky Remišovej.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporí kandidáta hnutia Progresívne Slovensko (PS) na post predsedu Košického samosprávneho kraja Mariána Porvažníka. V Košiciach o tom informovali predstavitelia strany.
Predseda SaS Branislav Gröhling poukázal na súčasnú situáciu v kraji. Ľudia majú podľa neho dosť politiky, sľubov či fotografií a chcú konečne cítiť úspech. Spomenul napríklad odliv mladých z regiónu, stav nemocníc či cestnej infraštruktúry.
„Som rád, že tento headline, župan, ktorý prinesie úspech Košickému kraju, že takýto záväzok dal človek, ktorí chce kandidovať na župana, Marián Porvažník,” skonštatoval Gröhling.
Dodal, že tomuto kandidátovi na župana vyjadrujú svoju podporu a budú stáť za ním a vyvinú všemožné úsilie na to, aby bol Porvažník novým košickým županom. Vyzdvihol i to, že kandidát PS má v sebe pokoj a v rámci kampane prejde i celý kraj. Samotný Porvažník sa liberálom poďakoval za podporu.
Porvažníkovi tiež pred časom vyjadrila podporu aj strana Za ľudí pod vedením Veroniky Remišovej. Viaceré opozičné demokratické strany v prvej polovici apríla podpísali memorandum, kde sa dohodli, že postavia silného spoločného kandidáta proti súčasnému vedeniu košickej župy, a to na základe výsledkov prieskumov. Toto memorandum podľa Gröhlinga naďalej platí.
„To nám nebráni povedať, že my si vieme predstaviť a chceme podporovať práve Mariána Porvažníka ako kandidáta,” dodal.
Očakáva tiež, že sa pridajú aj ďalšie politické subjekty, vyslovil predpoklad, že podporeným kandidátom bude práve Porvažník. Na margo témy kandidatúry na post primátora mesta Košice predseda SaS objasnil, že v súčasnosti rokujú s jednotlivými kandidátmi, predpokladá, že sa za jedného z nich postavia. Do komunálnych volieb sa chcú zapojiť najmä cez kandidátov na poslancov samospráv.
„Nebudeme predkladať nejakých našich kandidátov na primátorov či županov. Myslím si, že na Slovensku je mnoho skúsených ľudí, ktorých poznáme dlhodobo a vieme im dať podporu,” uviedol.
Porvažník je jedným z oficiálne ohlásených kandidátov, ktorí sa plánujú na jeseň tohto roka uchádzať o predsednícky post v KSK. Sú medzi nimi viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH), exminister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati) aj nezávislý kandidát Džemal Kodrazi. Súčasný košický župan Rastislav Trnka dosiaľ neoznámil, či bude mandát opäť obhajovať.
Zdroj: SITA.sk - SaS podporí Porvažníka na post predsedu Košického kraja, podľa Gröhlinga je schopný a má v sebe pokoj – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporí kandidáta hnutia Progresívne Slovensko (PS) na post predsedu Košického samosprávneho kraja Mariána Porvažníka. V Košiciach o tom informovali predstavitelia strany.
Predseda SaS Branislav Gröhling poukázal na súčasnú situáciu v kraji. Ľudia majú podľa neho dosť politiky, sľubov či fotografií a chcú konečne cítiť úspech. Spomenul napríklad odliv mladých z regiónu, stav nemocníc či cestnej infraštruktúry.
„Som rád, že tento headline, župan, ktorý prinesie úspech Košickému kraju, že takýto záväzok dal človek, ktorí chce kandidovať na župana, Marián Porvažník,” skonštatoval Gröhling.
Podpora opozičných strán
Dodal, že tomuto kandidátovi na župana vyjadrujú svoju podporu a budú stáť za ním a vyvinú všemožné úsilie na to, aby bol Porvažník novým košickým županom. Vyzdvihol i to, že kandidát PS má v sebe pokoj a v rámci kampane prejde i celý kraj. Samotný Porvažník sa liberálom poďakoval za podporu.
Porvažníkovi tiež pred časom vyjadrila podporu aj strana Za ľudí pod vedením Veroniky Remišovej. Viaceré opozičné demokratické strany v prvej polovici apríla podpísali memorandum, kde sa dohodli, že postavia silného spoločného kandidáta proti súčasnému vedeniu košickej župy, a to na základe výsledkov prieskumov. Toto memorandum podľa Gröhlinga naďalej platí.
„To nám nebráni povedať, že my si vieme predstaviť a chceme podporovať práve Mariána Porvažníka ako kandidáta,” dodal.
Rokovania s kandidátmi
Očakáva tiež, že sa pridajú aj ďalšie politické subjekty, vyslovil predpoklad, že podporeným kandidátom bude práve Porvažník. Na margo témy kandidatúry na post primátora mesta Košice predseda SaS objasnil, že v súčasnosti rokujú s jednotlivými kandidátmi, predpokladá, že sa za jedného z nich postavia. Do komunálnych volieb sa chcú zapojiť najmä cez kandidátov na poslancov samospráv.
„Nebudeme predkladať nejakých našich kandidátov na primátorov či županov. Myslím si, že na Slovensku je mnoho skúsených ľudí, ktorých poznáme dlhodobo a vieme im dať podporu,” uviedol.
Porvažník je jedným z oficiálne ohlásených kandidátov, ktorí sa plánujú na jeseň tohto roka uchádzať o predsednícky post v KSK. Sú medzi nimi viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH), exminister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati) aj nezávislý kandidát Džemal Kodrazi. Súčasný košický župan Rastislav Trnka dosiaľ neoznámil, či bude mandát opäť obhajovať.
Zdroj: SITA.sk - SaS podporí Porvažníka na post predsedu Košického kraja, podľa Gröhlinga je schopný a má v sebe pokoj – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pri izraelskom útoku v Pásme Gazy zomrel syn hlavného vyjednávača Hamasu
Pri izraelskom útoku v Pásme Gazy zomrel syn hlavného vyjednávača Hamasu
<< predchádzajúci článok
Deti môžu zostať traumatizované. Odborníci sa búria proti road show ministerstva vnútra, hovoria o šoku a strachu – VIDEO
Deti môžu zostať traumatizované. Odborníci sa búria proti road show ministerstva vnútra, hovoria o šoku a strachu – VIDEO