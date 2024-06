Deti ovplyvňuje nenávisť dospelých. Všetky však majú právo na život bez násilia, zdôrazňuje Mikloško

Násilie na deťoch

4.6.2024 (SITA.sk) - Detský svet je deformovaný nenávisťou dospelých, no všetky deti majú právo na život bez násilia. Vo svojom vyhlásení k Medzinárodnému dňu nevinných detských obetí agresie, ktorý si pripomíname 4. júna, to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško a zdôraznil, že je našou povinnosťou chrániť práva i bezpečie detí.Dodal, že tento deň prichádza iba niekoľko dní po Medzinárodnom dni detí a pripomína krutú realitu, že nie každé dieťa má dôvod na úsmev a mnohé deti sú obeťami fyzického, duševného i emocionálneho zneužívania.Mikloško tiež zdôraznil, že mnoho detí trpí v dôsledku vojen a agresie, ktoré rozpútavajú dospelí ľudia, ktorí nie sú schopní dohodnúť sa.„Prajem si, aby naša spoločnosť nezatvárala za žiadnych okolností oči pred utrpením tých najzraniteľnejších-našich detí. Je dôležité zapájať sa do informačných kampaní, do edukačných programov, ktoré na takéto problémy upozorňujú a pomáhajú predchádzať násiliu na deťoch," vyjadril sa komisár pre deti a doplnil, že na ich úrade sa prostredníctvo svojich aktivít usilujú práve o to.Mikloško spomenul napríklad nový celoslovenský projekt Akadémia prevencie proti šikane.„Prevencia a informovanosť sú kľúčovými nástrojmi v boji proti násiliu či zneužívaniu," zdôraznil.Dodal tiež, že i zástupcovia Parlamentu detí a mládeže pri jeho úrade, s ktorými pravidelne komunikuje, apelujú na menej agresivity a nenávistných prejavov medzi dospelými.Deti si odmalička vyberajú vzory, ktoré napodobňujú, napríklad rôznych príbuzných, učiteľov či influencerov, a učia sa nenávidieť i obdivovať rovnaké veci ako ich blízki. Negatívne emócie dospelých ich ovplyvňujú a vplývajú na ich duševné zdravie.„Ako komisára pre deti ma moja funkcia zaväzuje presadzovať a chrániť práva detí. Ale rovnako dôležité je pre mňa pracovať na tom, aby každé dieťa malo prístup k podpore a pomoci, ktorú potrebuje. Aby sme sa my, dospelí a kompetentní spájali a spoločne vytvárali prostredie, v ktorom sa deti na Slovensku cítia bezpečne. Milované a rešpektované. A takto inšpirovali a prispeli k svetu, kde každé dieťa môže žiť a rásť bez strachu a utrpenia," uzavrel Mikloško.