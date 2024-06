Eurovoľby by vyhralo Progresívne Slovensko, ale karty môže zamiešať prípadné vystúpenie premiéra Fica

Hlas-SD by mal dva mandáty

4.6.2024 (SITA.sk) - Výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) ovplyvní aj prípadné vystúpenie predsedu vlády Roberta Fica . Zaváži tiež posledný týždeň mobilizácie. V tejto chvíli sú favoritmi volieb Progresívne Slovensko (PS) Vyplynulo to z prieskumu agentúry SCIO, ktorý vykonávala od 24. mája do 2. júna na vzorke 1 000 respondentov. Ako prieskum ukázal, oba politické subjekty majú možnosť si rozdeliť dve tretiny mandátov z 15, v tejto chvíli majú PS aj Smer-SD rovnako, a to po päť mandátov.Za nimi by ako tretia najúspešnejšia strana v eurovoľbách skončil Hlas-SD s dvoma mandátmi. Po jednom mandáte by získali aj hnutie Republika Kresťanskodemokratické hnutie a strana Sloboda a Solidarita . Pod hranicou zvoliteľnosti by v tejto chvíli bola strana Demokrati či strana Magyar Szövetség - Maďarská aliancia Ako agentúra upozornila, preferencie týmto dvom stranám od posledného marcového prieskumu výrazne stúpli.Hlavný analytik SCIO Martin Klus vysvetlil, že odhadovať presné percentá je v tejto chvíli komplikované, pretože rozhodujúcou bude účasť. Zaváži ďalej to, ako sa rozhodnú tí, ktorí avizujú, že sa na voľbách zúčastnia, ale ešte sa nerozhodli, koho budú voliť.„Osobitne pri strane Smer-SD porovnaním s voľbami do Národnej rady SR očakávame, že rozdiel oproti prieskumom môže byť vzhľadom na tzv. skrytého voliča až do päť percent, preto je celkom predstaviteľné, že aktuálny dlhodobý náskok PS nielen vyrovnajú, ale voľby môžu dokonca vyhrať," dodal Klus.Kľúčovým môže podľa Klusa byť aj to, či sa na poslednú chvíľu do verejného života zapojí aj predseda vlády Robert Fico nejakým emocionálnym vystúpením. „Dôležitá je tiež otázka, ktoré strany hranicu päť percent neprekročia, prípadne či dôjde k prekvapeniu, a mandáty sa budú deliť medzi viac ako šesť politických strán," uviedol Klus, ktorý to nepokladá za nereálne, ak sa napríklad Demokratom či Maďarskej aliancií podarí v posledný týždeň zmobilizovať podporovateľov.„Pri odhadovanej účasti okolo 30 percent totiž môže aj pomerne malé množstvo voličov navyše zmeniť konečný výsledok volieb," uzatvára Klus.