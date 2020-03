Deti počas karantény nevedia ako tráviť čas, stúpol počet telefonátov na detskú linku

Vymysleli sto nápadov

Rodičia by mali deťom pomôcť

23.3.2020 (Webnoviny.sk) - Počet telefonátov na Linku pomoci pre deti a mládež na číslo 116 111 stúpa. Okrem hlavnej témy, ktorou je v týchto dňoch koronavírus, v rozhovoroch stále viac rezonuje aj téma, ako tráviť čas doma. Ako agentúru SITA informovala koordinátorka dištančného poradenstva Linky detskej istoty Táňa Ivanič Rybanská, linka reaguje na potreby volajúcich a prináša sto nápadov na využitie voľného času alebo jednoducho toho, ako sa doma nenudiť.Pre karanténu, potrebnú na ochranu pred šírením koronavírusu, sa veľa rodín ocitlo v situácii, že celý deň strávia spolu doma. „Sú deti, ktoré si vedia samy naplniť takéto neštruktúrované voľno, ale pre mnohé to môže byť vážny problém, s ktorým si samy neporadia. Nedostatok aktivít môže u nich spôsobiť nudu, apatiu, smútok, depresiu, alebo naopak, môže viesť ku zvýšenému nepokoju, podráždenosti, hnevu či iným psychickým problémom,“ podotkla Ivanič Rybanská.Takisto upozornila, že hodiny strávené pri počítači, s mobilom v ruke alebo pri hracej konzole rodičov síce zdanlivo odbremenia, ale na zdraví deťom nepridajú.„Ako odozva na dennodenné stovky telefonátov detí a mladých ľudí na Linku detskej istoty, práve s otázkami ‚Čo sa dá ešte doma robiť?‘ – sa zapojili do rozmýšľania aj naše poradkyne – ‚Linkáčky‘,“ uviedla Ivanič Rybanská. Pracovníčky vymysleli sto nápadov, medzi ktorými sú napríklad vyrobenie bublifuku, pozeranie starých albumov, stavanie bunkrov z nábytku, vypracovanie veľkonočnej výzdoby či pohľadníc, kresba komiksu, rozcvička, ale aj vytvorenie kŕmidla pre vtáčiky alebo inej užitočnej veci.Podľa Ivanič Rybanskej je dôležité, aby sa rodičia nespoliehali na to, že sa ich deti doma „nejako samy zabavia“. Mali by im pomôcť denné aktivity naplánovať či zorganizovať, a to hlavne tak, aby okrem svojich každodenných povinností strávili s nimi aspoň časť dňa spoločne a aktívne. Kompletná tabuľka s nápadmi aktivít na využitie voľného času je dostupná na stránke www.ldi.sk.Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Aktuálne je na Slovensku potvrdených 185 prípadov koronavírusu.