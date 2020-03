Kičura vypovedal na NAKA a obhajoval nákup rýchlotestov, Matovič má vážiť slová

Odmieta korupčné obvinenia

Obhajuje nákup rýchlotestov

23.3.2020 - Predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura priznal, že v pondelok v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s firmami Lacorp a A-testing na nákup zdravotníckych ochranných prostriedkov na zamedzenie šírenia koronavírusu vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Vypovedať by mali aj jeho kolegovia z úradu, ktorí sa zúčastnili predmetných výberových obstarávaní."Bolo by úplne zbytočné, aby som sa ja teraz ohradzoval. Prešlo to do polohy trestného konania, a preto sa ja ďalej v tej trestnoprávnej rovine budem vyjadrovať iba na NAKA a ostatných orgánoch činných v trestnom konaní," vyhlásil na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že vyšetrovaný políciou bude aj v súvislosti s nákupom dvoch bytov jeho synom.Obviňovanie z korupčného správania však odmieta. "Podľa mňa by som musel byť zbavený všetkých zmyslov, aby som legálne podľa zmluvy so zavkladovaním kúpil byty. Tá postupnosť je úplne iná, ale všetko presne vysvetlím do posledného detailu orgánom činným v trestnom konaní," dodal.Zároveň opäť obhajoval nákup kritizovaných rýchlotestov na prítomnosť koronavírusu. Test obstarávaný za zhruba 25 eur za kus je totiž podľa neho odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou a jeho cena sa pohybuje od 20 do 40 eur za kus.Jeho dodávateľ z Číny sa pritom podľa Kičuru proti vyjadreniam premiéra Matoviča ohradil a preto Kičura predsedovi vlády odkázal, aby vážil slová, pretože Čína je jedna z mála krajín, kde sa dá teraz zdravotnícky materiál zohnať. Zároveň dodal, že testy budú obstarané tak, ako bolo zazmluvnené.Podľa premiéra Matoviča sledoval Kičura svoj vlastný biznis namiesto verejného záujmu. Práve z tohto dôvodu je podľa neho sklad SŠHR z pohľadu osobných ochranných prostriedkov prázdny.