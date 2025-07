Deti sa dostanú k nikotínovým výrobkom veľmi ľahko. Zlyhávajú nielen e-shopy, ale aj zamestnanci trafík

Predaj produktov s obsahom HHC

29.7.2025 (SITA.sk) - K nikotínovým výrobkom sa vedia deti ľahko dostať, zlyhávajú e-shopy, zamestnanci trafík aj inzertné portály. Upozornil na to komisár pre deti s tým, že začiatok prázdnin poznačil nárast intoxikácií, ktorý hlásil Národný ústav detských chorôb počas prvých dvoch letných týždňov. Detský ombudsman sa témou prevencie závislostí zaoberá dlhodobo.Minulý rok v prázdninovom období upozorňoval na voľne dostupný predaj produktov s obsahom HHC. Tie sa predávali v automatoch v nákupných centrách, k nebezpečným látkam tak mali jednoduchý prístup aj deti. Dnes komisár pre deti vyzýva na zákaz online predaja nikotínových produktov, pretože sa k nim deti vedia dostať bez kontroly.„Narastá počet maloletých užívateľov nikotínových produktov, ako nikotínových vrecúšok a vape. O ich škodlivých účinkoch sme nedávno diskutovali aj s odborníkmi z Národného ústavu srdcovocievnych chorôb. Zamerali sme sa preto na to, ako je možné, že pri súčasnej legislatíve zakazujúcej predaj nikotínových produktov ľuďom do 18 rokov narastá počet neplnoletých, dokonca maloletých užívateľov," uviedol komisár pre deti s tým, že ako alarmujúce vnímajú to, že deti sa k týmto produktom dokážu dostať jednoducho cez internet.Aj napriek tomu, že predajcovia majú povinnosť overiť vek, nájdu sa e-shopy, kde jediným prvkom kontroly je jednostranná deklarácia, že užívateľ má viac ako 18 rokov. „Toto je ako bezpečnostný prvok absolútne nedostatočné,“Súčasne sa ku komisárovi pre deti dostávajú aj informácie o tom, že slabým článkom pri kontrole veku je aj personál trafík a predajných miest tabakových a nikotínových produktov. Zamestnanci často nekontrolujú vek, aj keď sú povinní to urobiť.„Najnepríjemnejším zistením bolo, že sme našli nikotínové produkty na najväčšom slovenskom inzertnom portáli, kde ich voľne predávali rôzne fyzické osoby bez akejkoľvek kontroly. Niekoľko produktov sme našli aj v inzertnej sekcii Marketplace na sociálnej sieti Facebook,“ doplnil detský ombudsman, ktorý vyzval všetkých kompetentných, najmä predstaviteľov exekutívy, ministrov a poslancov, aby sa čo najskôr zamerali na prijatie efektívnych legislatívnych opatrení, ktoré zabránia predaju návykových látok deťom.„V prvom rade na celoštátne funkčné a efektívne overovanie veku. Súčasný systém vnímam ako značne formálny a ľahko prekonateľný. Konkrétne apelujem na vnútroštátny zákaz online predaja všetkých tabakových a nikotínových výrobkov, vape produktov a nikotínových vrecúšok, rovnako ako to urobili už dva štáty EÚ - Francúzsko a Belgicko a tiež na medzištátny zákaz online produktov, aby nebola možná ich cesta na náš trh zo zahraničia,“ vyhlásil komisár pre deti.Na záver upozornil, že zdravie detí musí stáť nad komerčnými záujmami predajcov, ktorým deravosť systému vyhovuje. Deti sú podľa neho vystavované trvalým zdravotným následkom, čo ohrozuje budúcnosť krajiny.