Pustili ste sa do letnej prestavby alebo rekonštrukcie? Nezabudnite sa svojich majstrov opýtať, či majú poistenie zodpovednosti

29.7.2025 (SITA.sk) - "Suverénne najčastejšie evidujeme poistné udalosti, ktoré sa stanú na stavbách. Či už vonku alebo vnútri, ale majstri v rebríčku poistenia zodpovednosti bezkonkurenčne vedú," prezrádza hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Priblížila nedávno riešenú poistnú udalosť, ktorá sa stala pri rekonštrukcii kúpeľne v panelákovom dome. Živnostník – inštalatér, pri napájaní odpadu toalety do stúpačiek nebol dostatočne opatrný pri odstraňovaní starého potrubia a zbíjačkou urobil takú dieru, že v byte u susedov o poschodie nižšie sa prepadol kus betónu. Ten poškodil strop a vaňu, ktorú museli vymeniť a nanovo obložiť obkladom. "Poistenie zodpovednosti za škodu kryje aj neúmyselné poškodenie cudzieho majetku v dôsledku chyby pri výkone remeselnej činnosti. Preplatili sme teda náklady vo výške 3500 eur, keďže živnostník bol jednoznačne zodpovedný za vznik škody neodborným zásahom do stavebnej konštrukcie," uviedla B. Dupaľová KsenzsighováV poisťovni si spomínajú na prípad, kedy stavbár pri práci na omietke v rodinnom dome poškodil sklenené zábradlie schodiska. Do skleneného panelu totiž nechtiac udrel rebríkom a to prasklo. Škoda bola nevratná - výmena skla na mieru stála 4000 eur.No a do tretice najdrahšia poistná udalosť – partia robotníkov postavila lešenie okolo rodinného domu v Košiciach. Pre chybné upevnenie sa však celá konštrukcia prevrátila a poškodila na dvore zaparkované motorové vozidlá. "Obom rozbilo čelné a bočné okná, spôsobilo preliačiny na karosérii a poškodilo strechy. V tomto prípade sme preplatili 25 000 eur," uvádza poisťovňa Union.Podľa Tomáša Kalivodu, riaditeľa komerčného poistenia v Unione, myslí na riziká spojené s podnikaním, len tretina malých podnikateľov. "Živnostníci ručia vo svojom podnikaní vlastným majetkom, a tak je to obrovský hazard pracovať bez poistenia. Ťažká práca na stavbe v letných horúčavách od rána - až do tmy prináša zníženú ostražitosť a pre únavu často vznikajú neúmyselné chyby. Následkom sú škody na majetku a niekedy aj na zdraví.""Poistenie zodpovednosti za škodu sa môže v prípade malých živnostníkov pohybovať vo výške 100 – 200 eur ročne," uvádza B. Dupaľová Ksenzsighová. Poistiť sa pritom dá prakticky všetko - od nehnuteľností, v ktorých živnostníci podnikajú, cez zariadenie - inventár, stroje, výpočtovú techniku, zásoby, tovar. Ak vykonávajú svoju činnosť v prenajatých priestoroch, tak je možné poistiť si stavebné úpravy, ktoré podnikateľ realizoval na vlastné náklady.Informačný servis