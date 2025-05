Deti sa vedia bežne dostať k jednorazovým e-cigaretám, odborníci žiadajú zákaz ich predaja

Ide o vážnu hrozbu

Vysoké množstvo nikotínu

Rýchly vznik závislosti

Návrh zásadnej novely

27.5.2025 (SITA.sk) - Občianske združenia venujúce sa problematike závislostí vyzývajú kompetentných, aby ochránili deti a mladistvých pred narastajúcou hrozbou v podobe nových nikotínových výrobkov. V liste, ktorý adresovali ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi a poslancom Národnej rady SR rady žiadajú konkrétne kroky vedúce k obmedzeniu predaja farebných a ochutených nikotínových produktov.„Počas našej komunikácie s deťmi a mladistvými čoraz častejšie zaznievajú znepokojivé skúsenosti s dostupnosťou nikotínových produktov, ktoré sú prezentované ako atraktívne, voňavé a dizajnovo lákavé výrobky. Deti ich prirovnávajú k „farebnému hračkárstvu" za predajnými pultmi, pričom ich získanie nepovažujú za problém – dokonca ani vo veku trinásť rokov," píšu v liste signatári výzvy.Na základe vlastných praktických skúseností, ako i poslednej štúdie ESPAD (Európsky projekt školského prieskumu o alkohole a iných drogách) upozorňujú na narastajúci trend užívania nikotínu medzi mladistvými formou jednorazových e-cigariet známych ako „vapes” a nikotínových vrecúšok. Závislosť na týchto produktoch podľa nich predstavuje vážnu hrozbu pre zdravý vývin mladej generácie.„Preto si Vás dovoľujeme požiadať o aktívne kroky na úrovni legislatívy i prevencie – konkrétne o reguláciu predaja farebných a ochutených nikotínových produktov, ktoré cieleným marketingom oslovujú práve maloletých. Prevenciu považujeme za spoločnú zodpovednosť. Veríme, že ochrana detí pred nikotínovou závislosťou má byť prioritou nás všetkých - jednak občanov, rodičov a ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou, ale aj štátnych inštitúcií s rozhodovacou právomocou," píše sa ďalej v liste adresovanom kompetentným.Pod verejnú výzvu sa podpísali Občianske združenie Prima, Dom svetla Slovensko, O. Z. Kaspian, Združenie STORM, občianske združenie Ulita, či detská psychiatrička Romana Vidličková.Ako pre médiá vysvetlila Sabína Lužica Brédová z Občianskeho združenia Prima, elektronické cigarety svojimi sladkými príchuťami ako mango či jahoda a farebnými obalmi lákajú práve maloletých, pričom skrývajú vysoký obsah nikotínu. Keďže mozog tínedžera je vo vývoji, nikotín na ňom zanecháva trvalé stopy.Nové nikotínové výrobky pôsobia na mladých ľudí ako neškodné, v skutočnosti je však v nich väčšie množstvo nikotínu ako v celej krabičke cigariet, čo znamená rýchlejší vznik závislosti.S cieľom upozorniť na naliehavú situáciu spustilo OZ PRIMA v apríli tohto roka iniciatívu "Chuť na závislosť". Tá prepája odborníkov, mladých ľudí aj ich rodiny a snaží sa tému nikotínu komunikovať otvorene a bez predsudkov. Jadrom kampane sú autentické výpovede mladých ľudí, ktorí si prešli vlastnou skúsenosťou so závislosťou od nikotínu.Okrem prevencie ponúka aj praktickú pomoc – bezplatnú psychologickú podporu pre deti, rodičov a blízkych, ktorí sa s problémom závislosti stretávajú. Konzultácie sú dostupné osobne v Bratislave, ako aj online, a je možné si zvoliť odborníka podľa preferencií.Súčasťou iniciatívy je aj výzva verejnosti a apel na ministra zdravotníctva, aby štátne politiky dôslednejšie chránili mladých pred návykovými látkami. Ľudia sa do nej môžu zapojiť priamo na oficiálnej stránke kampane Na čoraz širšie rozšírenie nikotínových výrobkov medzi mladými upozorňuje aj Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPS) . Podľa odborníkov vedie konzum nikotínu k rýchlemu vzniku závislosti.Ako uvádza SPS, dostupnosť a atraktívny dizajn produktov ako jednorazové vapy či ochutené nikotínové vrecúška, často maskujú riziká, ktoré mladí nedokážu vyhodnotiť. Tieto produkty s vysokým obsahom nikotínu sú navrhnuté tak, aby oslovili najzraniteľnejšiu cieľovú skupinu.Mozog človeka sa vyvíja do 25. roku života a nikotín tento proces negatívne ovplyvňuje. Podľa psychiatrov znižuje toleranciu k stresu, zvyšuje riziko depresie, úzkosti a problémov so sústredením. Závislosť sa môže vyvinúť už do 14 dní od prvých pokusov.Závislosť sa zvyčajne rozvíja v adolescencii, keď je silná potreba patriť do skupiny, zvládať emócie a stres. V tejto fáze často vzniká nutkanie na opakované užitie a rast denných dávok.SPS ďalej upozorňuje na zdravotné riziká, ktoré zahŕňajú arytmie, výkyvy tlaku, oslabenie imunity, poruchy spánku, dýchavičnosť, astmu či nevoľnosť.V reakcii na rastúci výskyt užívania nikotínových výrobkov u mladistvých ohlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva návrh zásadnej legislatívnej zmeny.Tá má zakázať predaj jednorazových e-cigariet a ochutených výrobkov s príchuťami, ktoré sú atraktívne najmä pre deti a tínedžerov. Súčasťou novely sú aj prísnejšie pravidlá pre reklamu, marketing a zvýšenie sankcií pre porušovateľov.„Mojou úlohou ako ministra zdravotníctva je chrániť zdravie našich detí a občanov. Práve preto som sa rozhodol zakročiť proti atraktívnym, ale extrémne nebezpečným nikotínovým výrobkom, ktoré sa v tichosti stali súčasťou každodenného života našich tínedžerov," uviedol minister Kamil Šaško.Podľa dostupných údajov si až 35 % mladistvých vyskúšalo e-cigaretu a každé štvrté dieťa si ju dokáže kúpiť bez problémov. „Ako otec chápem, že nikotín v školských taškách nie je len zdravotný problém, je to morálne zlyhanie nás dospelých. Závislosť sa začína nenápadne," dodal Šaško.