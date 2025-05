Nábytok pre policajtov a hasičov vyjde na viac ako 400-tisíc eur, podľa Eštokovho ministerstva nejde o luxusný tovar

Jedna z priorít súčasného vedenia ministerstva vnútra

Ceny sú výrazne nižšie

27.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra podpísalo rámcovú kúpnu zmluvu so spoločnosťou Drevona Interiors na dodanie nábytku a interiérového vybavenia na zrekonštruované pracoviská hasičov Ako rezort v tejto súvislosti informoval, náklady na zabezpečenie požadovaného vybavenia predstavujú 434 998 eur bez DPH. Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky pritom predstavovala čiastku 1 362 474 eur. Rámcová zmluva je uzatvorená na 12 mesiacov od jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu."Obnova pracovísk polície či hasičov je jednou z priorít súčasného vedenia ministerstva vnútra. Súbežne s rekonštrukciou budov je potrebná trvácna a kvalitná vnútorná výbava, preto sme radi, že sa nám podarilo uzavrieť kontrakt na jeho dodávku so slovenským dodávateľom za veľmi výhodné ceny s množstevnými zľavami," povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Patrik Krauspe.Ministerstvo podľa neho okrem iného nakúpi pracovné kreslá pre políciu s parametrami potrebnými napríklad pre prácu na dispečingoch či operačných strediskách, viacero typov stoličiek, takisto lavice, ako aj výbavu potrebnú pre pohodlné a dobre udržiavateľné služobné zázemie (šatne, sprchy) hasičov a policajtov, napríklad sušiaky, rohože, mobilné paravány či zrkadlá.Ceny sú podľa Krauspeho výrazne nižšie v porovnaní s nákupom produktov priamo z verejne dostupných zdrojov. "Podľa internej analýzy usporíme takmer 360-tisíc eur," uviedol. Zároveň doplnil, že nejde o žiadny luxusný tovar, ale funkčné súčasti vnútornej pracovnej výbavy."Napríklad bežné kreslá či rozkladacie pohovky budeme nakupovať za ceny od 67 do 255 eur za kus, a to v časoch vyšších vstupných nákladov a vyššej DPH. Žiadne dvojsedačky za takmer 1 500 eur a kreslá za 500 eur, či vešiaky za 120 eur, akými vybavila svojho času pani Veronika Remišová kancelárie ministerstva informatizácie, v objednávkach nenájdete," dodal Krauspe.Podpisu zmluvy podľa rezortu vnútra predchádzala dôsledná kontrola primeranosti cien jednotlivých položiek formou prieskumu trhu. Súčasťou kontraktu je aj doprava a vyloženie tovaru v konkrétnych lokalitách po celom Slovensku.