Deti ušetrili životné prostredie od 9 ton oleja. Premiérový ročník projektu „Olejko chráni prírodu“ nadchol až 300 škôl

Za použitý olej chutné ovocie

Spoločne k zelenšej budúcnosti

Študenti, žiaci, ich rodičia a príbuzní, ale aj zamestnanci škôl – všetci spolu mohli v prvom ročníku ekologického projektu "Olejko chráni prírodu" zbierať vo svojich školách jedlé tuky a oleje. Do iniciatívy sa zapojilo 297z celej krajiny. Najusilovnejšou z nich bola Cirkevná spojená škola sv. Martina voTesne za nimi skončila malá základná škola vna žiaka."Veľký záujem o projekt ,Olejko chráni prírodu' nás úprimne potešil. Sme radi, že sme v ňom k ochrane životného prostredia prirodzene inšpirovali stovky škôl z celého Slovenska a zabránili tak tonám olejov a tukov, aby zamorili spodné vody či pôdu. Tento projekt považujeme za unikátny, a to nielen pre jeho edukačný cieľ, ale tiež preto, že rodičom a deťom prináša dostupnú a praktickú možnosť, ako triediť odpad," povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA a podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.Na konci školského roka bolo v rámci projektu na sociálnej sieti naživo vyžrebovaných 12 zapojených škôl, ktoré za svoju snahu získali pekné a hodnotné darčeky od partnerov projektu. Hlavnou cenou bol deň plný ovocia od spoločnosti BILLA, a to v podobe potravinovej karty, ktorú môže vedenie vyžrebovanej školy použiť na nákup ovocia pre svojich žiakov. Víťazom ceny sa stala Základná škola s materskou školou Likavka, ktorej sa podarilo vyzbierať 60 kg použitého oleja. "Žiakom z tejto malebnej liptovskej obce blahoželáme k výhre, dávka ovocia z BILLA im prinesie potrebné vitamíny a poteší aj chuťové poháriky. To, že výhernú potravinovú kartu môže škola použiť práve na nákup ovocia, nie je náhoda. V BILLA sa totiž dlhodobo snažíme motivovať deti i dospelých k vyváženej strave, aktívnemu životnému štýlu a pravidelnému pohybu," vysvetlila Jana Gregorovičová. Navyše BILLA odmenila aj materskú školu v Brehove, ktorá vyzbierala najviac použitého oleja v prepočte na žiaka – deti dostali milý darček v dizajnových hrnčekoch.V projekte "Olejko chráni prírodu" majú školy možnosť po celý školský rok užitočne triediť odpad. Do jednej nádoby môžu zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, napríklad aj nálevy zo sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov. Vyzbieraný použitý olej sa ďalej spracováva. "Tento druh odpadu je vďaka správnemu triedeniu znovupoužiteľnou surovinou – oleje z domácností sú napríklad hodnotnou zložkou pri výrobe biopalív, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Preto je aj jedným z našich cieľov vytvoriť vďaka Olejkovi dostupnejšie možnosti a povedomie o tom, ako správne nakladať s použitým kuchynským olejom tak, aby bol vnímaný ako ekologický potenciál, a nie ako záťaž pre životné prostredie," uviedla Michaela Hlinková, koordinátorka projektu firmy ESPIK.Ak sa použitý kuchynský olej či tuk vylieva do umývadla, toalety, prírody či komunálneho odpadu, ohrozuje vodu a pôdu. Vytvára totiž tenkú vrstvu medzi pôdnymi časticami a koreňmi rastlín, čo znižuje ich schopnosť prijímať živiny. Olej tiež znečisťuje podzemné vody a s nimi pitnú vodu, upcháva odtokové potrubia a poškodzuje kanalizáciu.Materské, základné a stredné školy sa do projektu "Olejko chráni prírodu" môžu registrovať počas celého roka na stránke www.olejko.sk . Po schválenej registrácii pribudnú v areáloch škôl špeciálne nádoby určené na triedenie použitého kuchynského oleja a tukov. Cieľom projektu je v školskom roku 2024/2025 zapojiť do tejto aktivity 400 škôl, pričom už teraz je ich potvrdených viac ako 220.