Progresívci možno pošlú lex atentát na ústavný súd a ďalšie pripravované návrhy prirovnali k Policajnej akadémii (video)

Zmeny pod tlakom opozície

Vypustená časť o pokutách pre obce

21.6.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) kritizuje vládny legislatívny balíček známy ako lex atentát, ktorý podľa nich ostáva na hranici ústavnosti a umožňuje rozsiahle zneužívanie.Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci vyhlásil, že rétorika predstaviteľov Smeru sa nepretavuje do legislatívy lex atentát, nevenuje sa zvýšeniu bezpečnosti ani zmierňovaniu polarizácie.„Nesúvisiace návrhy sú prijímané narýchlo cez skrátené legislatívne konanie a samotní koaliční poslanci už teraz ohlásili zásadné zmeny. Musia odstrániť veľké kusy legislatívy, pretože sú chybné a vzniesla sa voči nim vlna kritiky od právnych autorít,” uviedol Dubéci.Zároveň upozornil na pripravované ďalšie návrhy označované ako lex atentát 2 a lex atentát 3. „Možno príde aj lex atentát 4. Toto viac pripomína Policajnú akadémiu než nastavovanie bezpečnostných opatrení v demokratickom štáte,” hovorí Dubéci.Koalícia zapracovala niektoré zmeny pod tlakom opozície a odbornej verejnosti, ale podľa PS zákon stále neprimerane zasahuje do práva na zhromažďovanie a jeho výklad je chaotický. Zákon preto nepodporí.„Do práva na zhromažďovanie zasahuje neprimerane, jeho výklad je chaotický a dáva veľký priestor na zneužívanie a svojvôľu. Navyše, doživotná renta pre predsedu vlády nijako nesúvisí s bezpečnosťou,” dodal Dubéci.Podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová naznačila možnosť, že PS vážne zvažuje, že sa v súvislosti s lex atentát obráti na Ústavný súd SR Poukazuje na to, že koalícia síce vypustila časť návrhu o pokutách pre obce, no v slobodnej občianskej spoločnosti sa zhromaždenia nemajú zakazovať, alebo povoľovať, majú sa oznamovať.„Ich zákaz je možný len vo výnimočnom prípade a po naplnení konkrétnych zákonných podmienok. Naše výhrady prednesieme v parlamente, predložíme vlastný pozmeňujúci návrh a v prípade potreby sa obrátime aj na Ústavný súd,” zhrnula Mesterová.