Deti v reedukačných zariadeniach majú podľa ombudsmana Dobrovodského menej práv ako odsúdení vo väzbe

Právo na chránenú korešpondenciu

Deti nemajú perspektívu

Deti majú byť v zariadeniach vzdelávané

Posun na úrovni legislatívy

Reedukačné centrá nie sú bezpečným miestom

18.1.2024 (SITA.sk) - Práva detí umiestnených v reedukačných centrách sú v nepomere napríklad aj k odsúdeným osobám. Na dnešnom brífingu po multilaterálnom stretnutí na pôde Generálnej prokuratúry SR v súvislosti s výsledkami kontrol v reedukačných zariadeniach to skonštatoval verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský Ako príklad uviedol, že väzeň má napríklad právo telefonovať s blízkymi osobami a má právo aj na chránenú korešpondenciu. V jednom z reedukačných centier však napríklad generálna prokuratúra zistila, že zamestnankyňa číta listy detí.„Minulý rok som napríklad konštatoval, že vzorové strihanie väzňov sa zakazuje, lebo je to dehonestujúce správanie," povedal Dobrovodský s tým, že generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže jeho nálezu vyhovelo a s praktikou prestalo.„Generálna prokuratúra zistila v jednom prípade, že dievča bolo proti svojej vôli ostrihané, bez informovaného súhlasu, bez toho, aby sa ho niekto pýtal," zdôraznil ombudsman v súvislosti s reedukačnými zariadeniami. Dobrovodský tiež poukázal na to, že deti v zariadeniach dostávajú takzvané negatívne alebo mínusové body.„To sťažuje možnosť pre to dieťa sa zo zariadenia dostať," povedal ombudsman. Keď podľa neho pedagóg dáva disciplinárne opatrenie väzňovi, ten má napríklad právo vyjadrovať sa k dôkazom a tiež na opravný prostriedok.„Lebo to kárne alebo disciplinárne opatrenie je mu potom na príťaž," vysvetlil verejný ochranca práv. Tiež uviedol, že odsúdená osoba presne vie, na koľko rokov bola odsúdená. Deti v reeedukačných zariadeniach však takúto perspektívu nemajú.„Ak poručenský súd nerozhodne o prepustení, tak sa to dieťa asi až do 18 z toho zariadenia nedostane," upozornil ombudsman. Verejný ochranca práv tiež zdôraznil, že deti majú byť v zariadeniach vzdelávané, vychovávané a reedukované.„Sú nálezy a zistenia, že 13-ročný chlapec nevedel čítať," upozornil Dobrovodský. Podľa námestníka generálneho prokurátora Jozefa Sedláka momentálne nastala situácia, že všetky zložky štátnej moci akceptujú, že v danej oblasti musí prísť k posunu.„Takže my očakávame zo strany prokuratúry posun na úrovni legislatívy, očakávame posun na úrovni výkonnej moci a už je to v rukách týchto dvoch zložiek," skonštatoval. Dôležité podľa neho je, aby zvláštna správa o situácii v zariadeniach nezapadla prachom.„My v rámci našej pôsobnosti prokuratúry sme pripravení participovať na všetkom, na čom budeme môcť," doplnil Sedlák. Generálny prokurátor Maroš Žilinka požiadal predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ) o vystúpenie v pléne Národnej rady. Dôvodom sú vážne a rozsiahle poznatky o porušovaní práv maloletých v špeciálnych zariadeniach.Žilinka predsedovi parlamentu zároveň doručil materiál. „Zhodnotenie Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti v reedukačných centrách“. Reedukačné centrá v súčasnosti podľa dokumentu nielenže neplnia účel, ktorý im právna úprava zveruje, ale nie sú ani bezpečným miestom pre umiestnené deti, v ktorom sú dodržiavané ich práva.Prokuratúra totiž v centrách zistila závažné porušovanie práv detí. Previerky vykonané zo strany prokuratúry boli vždy neohlásené a kládol sa dôraz na dodržiavanie práv detí, ktoré sú umiestnené v týchto centrách, a tiež na podmienky, v akých sú deti držané. Generálna prokuratúra považuje za alarmujúce, aby sa dieťa priamo v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania.