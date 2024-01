Prezidentka vedie prázdne reči a nevie čo číta, uviedla SNS k jej vystúpeniu v Národnej rade SR (video)

Boj národniarov proti liberálnej mašinérii

Pri zostavovaní vlády sa ustúpilo tlakom prezidentky

18.1.2024 (SITA.sk) - Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) si vo štvrtok v pléne nevypočuli vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej Ako uviedli vo svojom stanovisku, prezidentka v pléne ukázala, že vedie prázdne reči, a neraz ani nevie, čo číta.„Opozíciu spája jediné, a to okydávať slovenskú vládu v Bruseli. Ničiť nás, ponižovať a deptať,“ uvádza SNS. Národniari doplnili, že ich spája to, že chcú zastaviť liberalizmus.„Ubezpečujeme vás všetkých, ktorí nám dali hlas, že pokračujeme v boji proti tejto liberálnej mašinérii. Dnes sme dosiahli úspech. Pán poslanec Kotlár za SNS je splnomocnencom vlády na prešetrenie covidového teroru,“ vraví predseda SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko.SNS pripomenula, že Čaputová nechcela vymenovať ich nominanta Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia.„Ukázali sme, že máme personálne kádre a pán Tomáš Taraba je vynikajúci minister,“ tvrdia národniari. Dodali, že ich nominantka na poste ministerky kultúry Martina Šimkovičová je kritizovaná za poukazovanie na financovanie dúhových pochodov.„Čokoľvek využijú len na to, aby poukazovali na jedinú vec, že vláda strán Smer-SD Hlas-SD a SNS nemá budúcnosť. Pri zostavovaní vlády sme ustúpili všetkým tlakom prezidentky. Urobíme všetko pre to, aby vláda vydržala aj 8 rokov. Urobíme všetko pre to, aby národný hlas v tejto vláde nezanikol,“ deklaruje SNS.