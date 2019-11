Deti z krajín V4 spoja myšlienky o úcte a tolerancii. ZSSK pripravila mimoriadne vlaky

Podujatia Európska Integrácia V4 sa v Bratislave zúčastnia tisícky detí



Národný dopravca vypravil ráno pre najmladších mimoriadny vlak z Prešova do Bratislavy, druhý spoj im bude k dispozícii popoludní



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypravila dnes v skorých ranných hodinách mimoriadny vlak na trase Prešov – Bratislava-Petržalka. Približne tisíc detí z východného Slovenska sa ním odviezlo do hlavného mesta na podujatie Európska Integrácia V4, ktoré od 10:30 hostí bratislavská Incheba. Ďalší mimoriadny vlak bude mladým návštevníkom Bratislavy k dispozícii popoludní.Spájať a šíriť myšlienky o úcte, rešpekte a tolerancii – to je hlavným cieľom projektu Integrácia, ktorý od roku 2008 zastrešuje osvetové aj charitatívne aktivity naprieč celým Slovenskom. Po 11 rokoch má po prvýkrát medzinárodný rozmer, čomu zodpovedá aj mierne pozmenený názov podujatia. Organizátori očakávajú príchod 4000 detí, okrem slovenských aj tých z Česka, Maďarska a Poľska. Najmladšia generácia chce dospelým, ale najmä vládnym činiteľom vyslať jasný odkaz – Zachovajme si bezpečný región V4.Myšlienky projektu Integrácia prídu do Incheby podporiť známe tváre česko-slovenského šoubiznisu vrátane spevákov Petra Cmorika či Martina Chodúra a raperov Majka Spirita a Ega. Účasť prisľúbili futbalisti z krajín V4 a viaceré osobnosti od našich severných a južných susedov.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.ZSSK ako partner projektu vypravila dnes o 03:25 z Prešova mimoriadny vlak so zastávkami v Margecanoch a Ružomberku, ktorý prišiel do železničnej stanice Bratislava-Petržalka o 09:17. Návrat detí späť na východ Slovenska zabezpečí druhý mimoriadny spoj s odchodom z petržalskej stanice o 13:56 a s príchodom do metropoly Šariša o 19:30. Vlak bude opäť zastavovať v Ružomberku (príchod o 17:12) a v Margecanoch (príchod o 18:56). Spoj je radený z 13 vozňov.