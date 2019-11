R. Gualtieri: Talianska ekonomika by mohla v roku 2020 vzrásť o 0,6 %

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Rím 12. novembra (TASR) - Talianska ekonomika by mala v posledných troch mesiacoch roka zaznamenať mierny rast a čo sa týka roka 2020, rast na úrovni 0,6 % je "vo veľkej miere dosiahnuteľný". Povedal to v utorok taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri.Tretia najväčšia ekonomika eurozóny posledného 1,5 roka stagnuje. V 3. štvrťroku tohto roka vzrástol hrubý domáci produkt Talianska medzištvrťročne iba o 0,1 %. Rovnakým tempom rástla talianska ekonomika aj v 2. štvrťroku.Medziročne rástla ekonomika o niečo rýchlejšie. V 3. kvartáli dosiahol rast 0,3 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcich troch mesiacoch.Podľa Gualtieriho by vývoj v poslednom kvartáli tohto roka mal situáciu mierne zlepšiť.povedal Gualtieri.