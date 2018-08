Deti zaujímal plat premiéra, ale aj to, čo bude s Bugárom po voľbách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Koľko zarába premiér, čo bude robiť Béla Bugár, ak neuspeje v prezidentských voľbách a jeho Most-Híd sa nedostane do parlamentu, aké spory riešia ministri vo vláde, prečo majú ministri a poslanci prázdniny, keď rodičia musia pracovať, prečo sa investuje do armády, keď nie sú lekári a zdravotné sestry, alebo čo robí štát pre to, aby mu neodchádzali ľudia pracovať a žiť do zahraničia. To sú niektoré z otázok, na ktoré študentom Detskej univerzity Komenského (DUK) odpovedali na simulovanej Hodine otázok v parlamente členovia vlády a podpredseda parlamentu Béla Bugár.povedal predseda vlády Peter Pellegrini. Deti boli podľa neho veľmi dobre pripravené.doplnil premiér. Z otázok si odnáša niekoľko podnetov, ktoré by sa mohli ďalej riešiť.Premiéra nezaskočila ani otázka o jeho plate. Priznal, že v porovnaní s priemerným platom na Slovensku zarába dosť.uviedol. Poukázal však, že manažéri štátnych firiem zarábajú viac a majú menšiu zodpovednosť. "Ale ja si nesťažujem," podotkol premiér.Otázky padali aj na ministra obrany Petra Gajdoša a šéfku rezortu zdravotníctva Andreu Kalavskú. Matúš sa ich spýtal, prečo investujeme do armády, keď chýbajú lekári a sestry. Gajdoš vyzdvihol potrebu armády pre obranu štátu, Kalavská zas zdôraznila, že chce pre pacientov lepšie nemocnice a zdravotnú starostlivosť a pracuje na tom. Gajdoša teší, že deti majú záujem aj o armádu a ocenil otázky, ktoré dávali ministrom.doplnil.Neodpovedali iba ministri, ale aj Bugár. Veronika sa ho pýtala, čo urobí, ak neuspeje v prezidentských voľbách a ak Most-Híd vypadne z parlamentu.vyhlásil Bugár. Tvrdí, že sa ničoho nebojí a bude rešpektovať akékoľvek rozhodnutie ľudí.poznamenal. Ak by aj neuspel, má čo robiť.odpovedal. Bugár s Pellegrinim tiež deťom vysvetľovali, že nie je celkom pravda, keď sa hovorí, že ministri a poslanci cez leto nepracujú.Deti zaujímalo aj to, o čom sa ministri hádajú. Členovia kabinetu sa zhodli, že o peniazoch. Ale hádky sú podľa nich vecné a neprichádza k bitke.podotkol Pellegrini. Vicepremiéra Richarda Rašiho táto otázka pobavila. Poukázal, že vo vláde je päť žien, čo podľa neho prispieva k tomu, že rokovania kabinetu sú slušnejšie.Raši čakal, že sa ho budú deti pýtať, aké bude Slovensko v roku 2030, keďže vtedy budú už dospelé a budú začínať svoj život.uviedol Raši. Deti ho milo prekvapili a hovorí, že keby boli skutoční poslanci tak pripravení, úprimní a dobrí, ako títo detskí, mnohé veci by sa vyriešili ľahšie a Slovensko by bolo ďalej.