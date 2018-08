Prezident D.Trump nie je spokojný s peňažnou politikou Fedu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump nie je spokojný so šéfom Federálneho rezervného fondu (Fedu). V USA plní úlohu centrálnej banky.Prezidentovi sa nepáči, že Jerome Powell zvyšuje úroky.uviedol v interview pre agentúru Reuters.Podľa prezidenta by sa mal Fed namiesto zvyšovania úrokov správať trochu zdržanlivejšie a "trochu mi pomôcť".Americká vláda chce mať radšej nižšie úroky, lebo všetky ostatné veľké centrálne banky pokračujú vo svojej uvoľnenej peňažnej politike. Vedenie USA sa obáva, že vyššie úroky Fedu budú pre krajinu znamenať straty v zahraničnom obchode. Silný dolár by mohol pribrzdiť aj konjunktúru v krajine.Ekonóm OLBBW Elmar Volker uviedol, že politika lacných peňazí".Trump posilňuje tempo americkej konjunktúry zvyšovaním zadlženia štátu.Trumpove výroky kritizoval aj hlavný ekonóm nemeckej Commerzbank Jörg Krämer.Od príchodu Billa Clintona do Bieleho domu platilo nevyslovené pravidlo: Prezident politiku centrálnej banky nekomentuje.Pôvodne Trump a jeho republikáni uvoľnenú peňažnú politiku centrálnej banky kritizovali. Teraz došlo v ich postoji k oportunistickej zmene ich názoru.Krämer upozornil na to, že prezident Trump ovplyvňuje spoločenskú mienku v krajine. Ak podstatná časť voličov bude proti nezávislosti centrálnej banky, tlaku dlho nemôže vzdorovať ani jedna z nich. Potom sa môže stáť, že sa centrálna banka znovu dostane pod vplyv politiky.