Deťom chýbal počas pandémie pohyb, Únia miest Slovenska podporuje návrat k športu

Fyzické aj duševné zdravie detí je oslabené

Pohyb detí chcú maximalizovať

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) podporila spoločné vyhlásenie organizácií v oblasti športu, vzdelávania, podnikania, podpory a ochrany zdravia detí a mládeže. ÚMS to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa organizácie Daniela Piršelová Iniciátorom vyhlásenia je občianske združenie (OZ) Rodičia.sk. To apeluje na nevyhnutnosť otvoriť celospoločenskú debatu na tému športu a zdravia detí, ako súčasť riešenia následkov pandemickej krízy.Podľa prieskumu, ktorý OZ Rodičia.sk uskutočnilo v júni, sa podľa troch štvrtín opýtaných obmedzenie športových aktivít pri druhej vlne pandémie podpísalo pod fyzické a duševné zdravie detí a mládeže.Podľa ÚMS je preto povinnosťou celej spoločnosti upriamiť väčšiu pozornosť na deti a urobiť všetko preto, aby sa čo najskôr mohli z tejto krízy zotaviť a vykročiť smerom k zdraviu, vzdelaniu a spokojnosti.S ohľadom na zdravie a budúcnosť detí a mládeže je preto podľa ÚMS na Slovensku nevyhnutné maximalizovať možnosti trávenia času na čerstvom vzduchu pohybovými aktivitami, zvýšiť pozornosť venovanú pohybovým aktivitám na školách a bezodkladne investovať do školskej športovej infraštruktúry.Podpora nadväzuje na podpísané Memorandum o spolupráci Únie miest Slovenska s Akadémiou Mateja Tótha, ktorého cieľom je vzájomná podpora športu, a to zavedením tretej hodiny telesnej a športovej výchovy do vybraných základných škôl v ôsmich slovenských mestách od septembra 2021.