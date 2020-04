Detská historická železnica novú sezónu otvorila symbolicky, slávnostná jazda sa konala bez cestujúcich

Ekonomicky závislá atrakcia

Obmedzený režim

19.4.2020 - Detská historická železnica v sobotu 18. apríla symbolicky otvorila svoju 65. sezónu. Pre opatrenia s pandémiou sa však slávnostná jazda uskutočnila bez cestujúcich. Informovala o tom Zuzana Lehotská z občianskeho združenia Detská železnica Košice.„Jazdou chceme povzbudiť našich priaznivcov a povedať im, že sme na sezónu pripravení. Veríme, že dostatočné kapacity otvorených vozňov a čerstvý vzduch košického lesoparku budú faktory, ktoré rozhodnú, že podobné atrakcie nebudú otvorené až posledné v reťazci. Práve naopak. Sme pripravení aj na rôzne opatrenia tak, aby sme deťom a ich rodičom, po dlhých týždňoch doma, spríjemnili pobyt v prírode čo najbezpečnejšie,“ uviedol Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice.Ako ďalej dodal, ide o atrakciu, ktorá je priamo ekonomicky závislá na niekoľkých mesiacoch letnej sezóny. Ak by zostala železnička zatvorená aj počas leta, bez pomoci mesta a štátu reálne hrozí jej zánik.Netušiac príchod pandémie, investovali nadšenci všetky finančné prostriedky počas zimnej odstávky do úpravy areálov, opravy koľajiska, prípravy stanice pre výstavbu cyklochodníka, do údržby a záchrany historických vozňov.„Preto je veľmi dôležité, aby mohla železnička fungovať aspoň v obmedzenom režime tak, aby nedošlo k poškodeniu technológií či k vandalizmu na železničke, ktorú zveľaďujeme už deviaty rok,“ dodal Lehotský.Košická detská historická železnica bola vybudovaná v Košiciach v rokoch 1955 – 1956. Trať má v súčasnosti dĺžku 3,9 km s unikátnym rozchodom tisíc milimetrov, aký je iba na električkových tratiach v Bratislave a v Tatrách. Súprava je ťahaná 136-ročnou parnou lokomotívou Katka, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 1991.