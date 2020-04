Svetoznámi umelci vystúpili na osemhodinovom podujatí One World pre zdravotníkov, bolo plné emócií (video)

Nový náboj pesničky

Úsmevné situácie

Vystúpili aj zdravotníci

19.4.2020 - Vyše sto umelcov a celebrít vystúpilo na dlhom osemhodinovom podujatí na podporu zdravotníkov v čase koronavírusu, ktoré sa konalo v noci zo soboty na nedeľu.Počas šiestich hodín priameho prenosu na Facebooku, Twitteri, Instagrame a YouTube, a ďalších dvoch hodín televízneho prenosu vystúpili všetky hudobné hviezdy aj osobnosti prostredníctvom video-prenosu zo svojich domovov.Kritici sa zhodujú, že o najväčšie emócie dlhého večera a o najdojímavejšie vystúpenie sa postarala Taylor Swift, ktorá zaspievala a zahrala na klavíri skladu Soon You'll Get Better (Čoskoro ti bude lepšie).O tejto pesničke, ktorá sa nachádza na jej aktuálnom albume Lover (2019), pritom doteraz hovorila, že ju nikdy nebude vedieť zahrať naživo, pretože je o jej matke, ktorá bojuje s rakovinou.V časoch koronavírusu "nadobudli verše o vyjednávaní s Bohom v čakárňach nemocníc nový emocionálny náboj", a keď sa Taylor "zadrhol hlas pri slovách ´Čo mám robiť po tom, keď tu nebudeš´, tiekli slzy aj mnohým z nás", píše o vystúpení speváčky britská BBC.Naopak o úsmevné komentáre sa postarali The Rolling Stones, ktorí na koncerte vystúpili v plnej zostave, každý zo svojho domova a každý v jednom zo štyroch rohov obrazovky.Jediná "chyba" bola v tom, že bubeník Charlie Watts nehral na bicie, ale paličkami udieral striedavo do vzduchu a do pred sebou rozostavených cestovných tašiek a operadla sedačky vo svojej izbe."Ani za svet by sme si nikdy nepomysleli, že The Rolling Stones budú hrať niekedy na čiastočný playback. Ale ak náhodou Charlie Watts nemá čarovnú sedačku, tak potom neexistuje spôsob, ako mohol ten zvuk bicích vychádzať z jeho izby," napísala v nedeľu BBC.Na koncerte, ktorý bol popretkávaný aj vystúpeniami celebrít a tiež samotných lekárov a sestričiek, okrem Taylor Swift a The Rolling Stones vystúpili aj Alicia Keys, Paul McCartney, Christine and the Queens, Annie Lennox, Billie Eilish či Andrea Bocelli.Medzi ďalšími účastníkmi akcie nazvanej One World: Together At Home boli aj Lady Gaga, Jennifer Loper, Ellie Goulding, Lizzo, Maluma, Pharrell Williams, Alanis Morissette, Sam Smith, Stevie Wonder, Common, Eddie Vedder, Elton John, Jess Glynne a Sheryl Crow.Pomedzi ich vystúpenia sa divákom prihovorili napríklad aj Melinda a Bill Gatesovci, Victoria a David Beckhamovci, hviezdna futbalistka Megan Rapinoe, modelka Heidi Klum, televízne osobnosti Jimmy Fallon a Oprah Winfrey či herci Matthew McCounaghey, Samuel L. Jackson a Sarah Jessica Parker.Podujatie One World: Together At Home zoragizovali mimovládna organizácia Global Citizen v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).