Sobota 4.10.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
04. októbra 2025
Detská nemocnica v Košiciach dostala vyše tritisíc eur, vďaka UPJŠ RUN sa vyzbierali aj hračky a kreatívne potreby – FOTO
Vďaka bežeckým pretekom UPJŠ RUN a dobrovoľnej zbierke sa pre Detskú fakultnú nemocnicu (DFN) v Košiciach vyzbieralo ...
4.10.2025 (SITA.sk) - Vďaka bežeckým pretekom UPJŠ RUN a dobrovoľnej zbierke sa pre Detskú fakultnú nemocnicu (DFN) v Košiciach vyzbieralo bezmála 3 435 eur a zhruba tri veľké škatule hračiek, hier a kreatívnych potrieb pre deti.
Informovala o tom hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Laura Hoľanová. Doplnila, že celý výťažok zo štartovného poputuje do DNF Košice, ktorá je aj výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty UPJŠ. Finančnými darmi, hračkami, potrebami na kreslenie či spoločenskými hrami mohla v deň pretekov prispieť aj širšia verejnosť.
"Vytvorili sme zoskupenie mladých ľudí, ktorých baví šport a chceli sme to spojiť s dobrou vecou. Pevne verím, že finančné prostriedky, ktoré sme vyzbierali zo štartovného aj z dobrovoľných príspevkov, budú použité na dobrú vec," skonštatoval predseda Cocktail pace, o. z. a študent Právnickej fakulty UPJŠ Pavol Kopaničák. Cocktail pace, o. z., v ktorom pôsobí aj študentstvo UPJŠ, bolo organizátorom športového podujatia s charitatívnym rozmerom.
"V nemocnici žijeme pre deti, denno-denne pre nich pracujeme. Vyzbierané prostriedky nám pomôžu pripraviť pre nich nezabudnuteľné Vianoce a ďalšie iné aktivity. Tak, ako dnes dobehli účastníci pretekov s úsmevom na tvári do cieľa, tak prostredníctvom zbierky dokážeme vyčariť úsmev aj na tvárach našich pacientov," uviedol riaditeľ DFN Košice Andrej Koman. Príspevok mu zástupcovia OZ odovzdajú v najbližších dňoch.
V posledný septembrový deň (utorok 30. septembra 2025) prihlásení účastníci pretekov odbehli päťkilometrovú trasu so štartom pri Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH). Povzbudiť ich prišli aj rektor UPJŠ profesor Daniel Pella a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
"Prvý ročník podujatia UPJŠ RUN naplnil registračný limit – na štart sa prihlásilo 500 bežcov. Každý pretekár po dobehnutí do cieľa získal pamätnú medailu UPJŠ. Športové výkony najrýchlejších bežcov sa vyhodnocovali v niekoľkých kategóriách," uviedla Hoľanová. Víťazi a víťazky každej kategórie si odniesli vecné ceny od organizátorov a sponzorov.
"Vyhodnotenie sa konalo za účasti významných predstaviteľov akademickej obce a regionálnych zdravotníckych inštitúcií, ktorí slávnostne odovzdali celkovo 18 cien najrýchlejším bežkyniam a bežcom vo všetkých kategóriách," uviedla hovorkyňa UPJŠ.
Okrem rektora Pellu bola prítomná aj prorektorka pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie Ľudmila Elbert, prorektorka pre medzinárodné vzťahy Slávka Tomaščíková, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín, riaditeľ DFN Košice Andrej Koman aj odborný asistent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ a podpredseda Cocktail pace, o. z. Lukáš Michaľov.
"Za najkrajší moment podujatia považujem to, že študenti, zamestnanci našej univerzity a všetci zúčastnení dokázali spojiť svoje sily a podporiť nielen svoje zdravie a aktívny životný štýl, ale aj pomôcť tam, kde je to potrebné. Som hrdý na to, že na UPJŠ máme takých všestranne zdatných študentov," skonštatoval rektor Pella. Aj v cieľovej zóne boli témami zdravie a prevencia.
"Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice poskytla preventívne merania brušného tuku, meranie BMI, meranie tlaku, cukru v krvi, oxymeter a dynamometer. Tieto merania na podporu zdravia zabezpečili zdravotníci Ústavu telovýchovného lekárstva," priblížila Hoľanová.
Doplnila, že členovia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva odprezentovali aj správne praktiky čistenia ústnej dutiny. Spolok medikov mesta Košice zas poskytol informácie o dôležitosti prevencie rakoviny semenníkov a prsníkov, záujemcom ukázali aj správne zásady poskytovania prvej pomoci.
"Veľmi nás teší, že sa postupne vytvára silná komunita slovenských a zahraničných študentov, absolventov a priateľov UPJŠ. Verím, že sa nám podarilo vytvoriť tradíciu týchto študentských podujatí a budeme sa takto stretávať vždy na začiatku a na konci akademického roka," uviedla prorektorka pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie Ľudmila Elbert, ktorá iniciovala viacero stretnutí so študentstvom a zástupcami študentských spolkov na UPJŠ, ktoré viedli aj k realizácii UPJŠ RUN.
Zdroj: SITA.sk - Detská nemocnica v Košiciach dostala vyše tritisíc eur, vďaka UPJŠ RUN sa vyzbierali aj hračky a kreatívne potreby – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
