Sobota 4.10.2025
Meniny má František
|Denník - Správy
04. októbra 2025
Flick priznal komplikácie so zranením Yamala: Musíme počkať
Klub najprv informoval o obnovenom zranení 18-ročného krídelníka s tým, že družstvu by mal chýbať dva až tri týždne.
Tréner španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Hansi Flick uviedol, že nevie časovo určiť návrat jedného z lídrov tímu Laminea Yamala po zranení slabín.
Klub najprv informoval o obnovenom zranení 18-ročného krídelníka s tým, že družstvu by mal chýbať dva až tri týždne. Kouč Barcelony však informoval, že Yamala nebude mať s najväčšou pravdepodobnosťou k dispozícii ešte dlhšie. „Tieto zranenia nie sú jednoduché, ale máme už s nimi skúsenosti. Nedá sa teraz jednoducho povedať, že bude hrať o dva, tri, alebo štyri týždne. Musíme počkať a pracovať so zaťažovaním. Pôjdeme krok po kroku a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať,“ cituje agentúra AFP Flicka.
Po súboji v Lige majstrov s Parížom Saint-Germain hlásil opätovné zdravotné problémy. Yamal tak nepomôže ani reprezentácii Španielska v kvalifikačných zápasoch o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.
