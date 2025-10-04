Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má František
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. októbra 2025

Flick priznal komplikácie so zranením Yamala: Musíme počkať



Klub najprv informoval o obnovenom zranení 18-ročného krídelníka s tým, že družstvu by mal chýbať dva až tri týždne.



Zdieľať
Flick priznal komplikácie so zranením Yamala: Musíme počkať

Tréner španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Hansi Flick uviedol, že nevie časovo určiť návrat jedného z lídrov tímu Laminea Yamala po zranení slabín.


Klub najprv informoval o obnovenom zranení 18-ročného krídelníka s tým, že družstvu by mal chýbať dva až tri týždne. Kouč Barcelony však informoval, že Yamala nebude mať s najväčšou pravdepodobnosťou k dispozícii ešte dlhšie. „Tieto zranenia nie sú jednoduché, ale máme už s nimi skúsenosti. Nedá sa teraz jednoducho povedať, že bude hrať o dva, tri, alebo štyri týždne. Musíme počkať a pracovať so zaťažovaním. Pôjdeme krok po kroku a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať,“ cituje agentúra AFP Flicka.

Po súboji v Lige majstrov s Parížom Saint-Germain hlásil opätovné zdravotné problémy. Yamal tak nepomôže ani reprezentácii Španielska v kvalifikačných zápasoch o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Yamal by mal predĺžiť s Barcelonou kontrakt do leta 2031 (27. 5. 2025)
 Yamal o Messim: Obdivujem ho, ale nechcem, aby ma s ním porovnávali (29. 4. 2025)



nasledujúci článok >>
F1: Russell s prekvapujúcou pole position v kvalifikácii na VC Singapuru
<< predchádzajúci článok
Detská nemocnica v Košiciach dostala vyše tritisíc eur, vďaka UPJŠ RUN sa vyzbierali aj hračky a kreatívne potreby – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 