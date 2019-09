Detská prechádzka Trenčínom nadviaže na projekt pre dospelých

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 5. septembra (TASR) – Po úspešnom projekte prehliadok mesta Trenčín so sprievodcom pre dospelých prichádza Kultúrno-informačné centrum Trenčín s prekvapením pre najmladších – detskou prechádzkou mestom. Uskutoční sa v sobotu (7. 9.) a jej témou bude Výprava do starej školy.Ako o tom informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, deti sa na nej okrem iného dozvedia aj to, prečo kedysi školský poriadok zakazoval sánkovanie a kúpanie sa v potoku či prečo vedel každý rytier čítať a písať a či sa vyučovanie v škole začínalo vždy len ráno.uviedla hovorkyňa.