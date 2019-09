Zdravotný stav stromov v parkoch Liptovského Mikuláša budú preverovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Liptovský Mikuláš 5. septembra (TASR) – Zdravotný stav drevín vo viacerých častiach Liptovského Mikuláša budú aj v tomto roku preverovať zamestnanci mestských verejnoprospešných služieb (VPS).„Stromy v parkoch a na sídliskách v sebe môžu skrývať riziko pre obyvateľov. Aj tie, ktoré sú na prvý pohľad zdravé, môžu vnútri schovávať dutiny či hnilobu a hrozí, že sa zrútia. Preto musíme nazrieť do ich útrob prostredníctvom tomografu,“ načrtla dendrologička z VPS Zuzana Štreitová.V jesennom období použijú tomograf v parku na rázcestí v Demänovej. V tejto lokalite je zvýšený pohyb ľudí. „Postupne prejdeme všetky parky v meste,“ informovala o tom Štreitová. V minulom roku monitorovali dreviny na Vrbickom cintoríne a vytypované stromy na sídliskách.Tomograf funguje na princípe šírenia zvukových vĺn. „Dokáže pomocou zvuku určiť, nakoľko je strom stabilný, či stojí pevne a neohrozuje životy ľudí v meste. Ide o to, aby sme dopredu poznali, že sa kmeň môže pri zvýšenej intenzite vetra zlomiť. To, že zistíme nejakú hnilobu alebo dutinu, ešte nemusí byť problém. Podstatné je, aby bol vonkajší obvod kmeňa zdravý,“ vysvetlila dendrologička.V každom prípade musia zamestnanci VPS postupovať individuálne. „Pozrieme sa na strom a vidíme, či prosperuje alebo začína schnúť, či sú po obvode nejaké drevokazné huby. Potom navrhneme potrebné prerezanie tak, aby sa zmenšila koruna stromu. V prípade silnejšieho vetra by takáto koruna menej zaťažovala kmeň,“ načrtla Štreitová jedno z opatrení.