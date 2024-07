Detská spevácka kapela Paci Pac odmietla vystúpiť pod záštitou premiéra Fica, starosta Starej Bystrice hrozí žalobou

Spojenie so stranou Smer zistili až z plagátu

Pohrozili im žalobou

Vyjadrenie starostu

19.7.2024 (SITA.sk) - Duo Paci Pac odmietlo hrať na Oslavách zvrchovanosti v Starej Bystrici. Obec následne avizovala právne kroky. Dvojica na sklonku júna informovala na sociálnej sieti, že koncert v Starej Bystrici neodohrá.Zverejnila i vyjadrenie, ktoré zaslala organizátorom. V rámci neho vyjadrila vďačnosť za ponuku, no dodala, že sa k nim dostal plagát podujatia.„Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli, že sa podujatia nezúčastníme. Naše rozhodnutie je založené na našej snahe byť apolitickí a vyhnúť sa účasti na podujatiach, ktoré sú vyslovene organizované pod záštitou politickej strany prípadne úradujúcej vlády ," uviedli. Vo vyjadrení zdôraznili, že dané rozhodnutie neodráža ani ich postoj k podujatiu, ani k obci ako takej.Z plagátu zverejneného na stránke obce dňa 20. júna, kde je v rámci programu pre deti avizované vystúpenie práve dvojica Paci Pac, vyplýva, že Oslavy zvrchovanosti Slovenska 2024 sú pod záštitou premiéra a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica . Na ďalšom zverejnenom plagáte zo 4. júla je už avizovaný iný program pre deti.Podľa medializovaných informácií obec nereagovala na e-mail od dvojice, v ktorom im oznámili, že vystúpenie realizovať nebudú. Následne sa im ale mal ozvať advokát, ktorý nástojil na tom, aby na akcii vystúpili.Spomenul, že budú požadovať odstupné i ušlú škodu, taktiež ich informoval o možnosti žaloby. Duo Paci Pac tiež opakovane uvádza, že o tom, že Oslavy zvrchovanosti Slovenska 2024, ktoré sa konali v Starej Bystrici 13. júla, budú pod záštitou predsedu vlády, vopred nevedeli a zistili to až z plagátu k podujatiu.Mário Praženec z Paci Pac pre agentúru SITA uviedol, že predmetnej kauze už nechcú venovať väčšiu pozornosť ani nechcú danú záležitosť väčšmi rozmazávať. Je toho názoru, že to, čo chceli k veci povedať, už povedané bolo.„Momentálne sme v stave, že čakáme čo sa bude diať, či bude žaloba zo strany starostu naozaj podaná. Toto už ale nechávam na svojho právnika," dodal na margo situácie.Agentúra SITA v tejto súvislosti oslovila i starostu obce Stará Bystrica a poslanca NR SR Jána Podmanického (Smer-SD). Ten uviedol, že nemajú potrebu riešiť predmetnú záležitosť prostredníctvom médií, vzhľadom na to, že ide o záväzkový vzťah medzi dvoma subjektmi, a tak ho i mienia riešiť.„Ak sa druhá strana, ktorá bola o podujatí vopred informovaná, rozhodla svoj záväzok bez zákonného dôvodu nesplniť, a spôsobila nám tým nemalé problémy, navyše proti nám prostredníctvom progresívnych médií rozpútala manipulatívnu kampaň, je to jej vizitka," vraví. Dodal, že mali záujem o korektné jednanie a takúto možnosť protistrane i ponúkli.„Žijeme však v dobe, keď každý, kto sa prihlási k progresívnym hodnotám, dostáva mediálnu podporu, a každý, kto sa k týmto hodnotám neprihlási, čelí mediálnemu lynču. Spomínaná kapela nevyužila možnosť prispieť k upokojeniu spoločnosti po atentáte na premiéra , ale svojím mediálnym vystupovaním ešte viac stupňovala napätie v spoločnosti," myslí si Podmanický.Tohtoročné oslavy zvrchovanosti zhodnotil ako úspešné, vyjadril tiež vďačnosť voči tým, ktorí sa na nich zúčastnili a ukázali, že si možno slušne a dôstojne pripomenúť významné historické udalosti.