Nezamestnanosť na Slovensku zostáva pod štyrmi percentami. Mierne ju zvýšil príchod absolventov 

19.7.2024 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku sa udržiava pod hranicou štyroch percent. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo o tom, že podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívneho veku ( PDU ), dosiahol v júni 2024 úroveň 3,80 percenta.Medzimesačne stúpol o dve stotiny percentuálneho bodu, v porovnaní s vlaňajším júnom sa znížil o 0,12 percentuálneho bodu. Rast nezamestnanosti bol spôsobený aj každoročným hromadným príchodom čerstvých absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce.V júni ich bolo v evidencii viac ako 6-tisíc, čo je o 3 500 viac ako v máji.„V rezorte práce robíme všetko pre to, aby sme im boli nápomocní. Ako uchádzači o zamestnanie môžu mladí ľudia napríklad využiť projekt Právo na prvé zamestnanie , v rámci ktorého ich vieme finančne podporiť pri vstupe do zamestnania,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Úrady práce evidovali v júni celkovo 9 434 absolventov stredných a vysokých škôl. Medzimesačne ich počet stúpol o 2 482 osôb. Počet absolventov stredných škôl medzimesačne klesol o 1 080, v júni sa ustálil na hodnote 3 387. Za absolventov sa považujú osoby, ktoré ukončil dennú formu štúdia pred menej ako dvomi rokmi.„Skúsenosti nám ukazujú, že veľká väčšina absolventov vysokých škôl si do konca roka nájde svoje miesto na trhu práce. Napríklad vlani klesol ich počet v evidencii od júna do decembra približne o dve tretiny. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podať im pomocnú ruku a podporiť ich pri hľadaní zamestnania rôznymi spôsobmi. Okrem projektu Právo na prvé zamestnanie sú k dispozícii odborníci, ktorí mladým ľuďom pomôžu zorientovať sa na trhu práce, poprípade aj doladiť ich zručnosti tak, aby vzrástli ich šance na získanie práce,“ povedal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Ormandy Kým počet absolventov škôl v evidencií uchádzačov o zamestnanie stúpol, starších ľudí z nej v júni opäť ubudlo. Počet osôb vo veku 50 a viac rokov dosiahol 46 715, čo je najnižšia hodnota od júla 1999. Oproti máju je to pokles o 852, medziročne až o 3 560 ľudí. Ich stav sa postupne znižuje už od apríla 2021, kedy dosiahol 69 313 osôb.Pokles zaznamenal aj PDU v piatich okresoch s najvyššou nezamestnanosťou. V máji presiahol hlavný ukazovateľ hranicu desiatich percent v okrese Kežmarok a Rimavská Sobota. V júni PDU neprekročil túto hranicu v žiadnom okrese, a to prvýkrát v tomto roku.Analytik Inštitútu sociálnej politiky Michal Tomajko potvrdil, že za júnovým nárastom nezamestnanosti tak stojí predovšetkým už tradičný príchod absolventov vysokých škôl do evidencie úradov práce: „Tento jav je bežný, od roku 2013 sme každý rok zaznamenali v júni medzimesačný nárast uchádzačov o zamestnanie spomedzi absolventov vysokých škôl o vyše 200 percent. Bez absolventov bol počet uchádzačov v máji 158,5 tisíc a v júni 156,7 tisíc. Z toho môžeme usúdiť, že bez prílivu absolventov do evidencie, by sme zaznamenali mierny pokles nezamestnanosti. Nezamestnanosť má teda ustálenú trajektóriu bez výrazného poklesu či nárastu. Keďže sme blízko historických miním, tak v ďalších mesiacoch nemožno očakávať výrazný klesavý trend. V septembri môžeme očakávať mierny nárast s končiacimi sa letnými sezónnymi prácami a nástupom stredoškolských absolventov na trh práce, avšak dramatické zmeny neočakávame.“