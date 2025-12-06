Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 6.12.2025
 Meniny má Mikuláš
 24hod.sk    Z domova

06. decembra 2025

Detské ihrisko na Kamzíku čaká vylepšenie, plánuje sa aj výsadba nových stromov – FOTO


Kamzík, jedna z najnavštevovanejších rekreačných lokalít v bratislavskom lesoparku, čaká rozsiahla modernizácia detského ihriska. Ako informoval hovorca magistrátu Peter Bubla, ...



589945871_1146869050966303_7849526060827885351_n 676x380 6.12.2025 (SITA.sk) - Kamzík, jedna z najnavštevovanejších rekreačných lokalít v bratislavskom lesoparku, čaká rozsiahla modernizácia detského ihriska. Ako informoval hovorca magistrátu Peter Bubla, Mestské lesy v Bratislave spolu s hlavným mestom a Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravujú rozšírenie prírodného Šantiska, práce by sa mohli začať už na jar 2026.

Drevená líška


Rozšírené Šantisko bude obsahovať nové prvky pre rôzne vekové skupiny, vrátane agility dráhy, lezeckých sietí, zip-line, rôznych typov kladín, hojdačiek, rotačných prvkov, tunelov, šmýkačiek či balančných pníkov.

„Šantisko bude obsahovať aj náročnejšie prvky na zlepšenie pohybových schopností detí, bude tak atraktívne pre deti aj počas opakovaných návštev – výzva zvládnuť aj predtým nezdolané prvky,“ informoval Bubla. Najvýraznejším prvkom bude 8-metrová drevená líška, ktorá sa stane novou dominantou ihriska.

Líška bude vyrobená z kvalitného agátového dreva a ponúkne deťom dve šmykľavky, 3D lezecké siete, schodíky, rebríky, bludisko vo vnútri a možnosť liezť po vonkajšom plášti sochy.

Táto hracia líška nahradí dve menšie detské ihriská, ktoré mestské lesy presunú do svojho nového areálu v Petržalskej Hájovni. Workoutové ihrisko pre dospelých zostane zachované, len mierne posunuté.

V harmónii s prírodou


Celý projekt je navrhnutý v harmónii s prírodou, s prírodným dizajnom a ekologickými dopadovými plochami podľa aktuálnych bezpečnostných noriem. Pri výstavbe nedôjde k žiadnym výrubom, naopak, plánuje sa výsadba nových stromov. Súčasťou projektu je aj osvetlenie ihriska pre lepšie využitie počas jesene a posilnenie bezpečnosti kamerovým systémom.

Rozšírenie ihriska nadväzuje na viaceré úpravy, ktoré Mestské lesy na Kamzíku realizovali v posledných dvoch rokoch, vrátane nových miest na sedenie, úspornejšieho osvetlenia, oddychového sedenia vo svahu Meňavka a novej autobusovej zastávky. Cieľom je vytvoriť komfortnejšie a bezpečnejšie prostredie pre všetkých návštevníkov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Detské ihrisko na Kamzíku čaká vylepšenie, plánuje sa aj výsadba nových stromov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

