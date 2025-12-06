|
Sobota 6.12.2025
Úvodná strana
06. decembra 2025
Mesto Levoča bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, čaká ho racionalizácia výdavkov
Mesto Levoča bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 4,4 milióna eur. Návrh rozpočtu v sobotu schválili poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ten je vyrovnaný, ...
6.12.2025 (SITA.sk) - Mesto Levoča bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 4,4 milióna eur. Návrh rozpočtu v sobotu schválili poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ten je vyrovnaný, a však po započítaní finančných operácií.
Primátor Levoče Miroslav Vilkovský pripomenul, že mesto je závislé prioritne od vývoja dane z príjmov fyzických osôb. Ako vysvetlil, pokiaľ bude vývoj tejto dane v priebehu budúceho roka negatívny, samospráva bude musieť, aj napriek schválenému rozpočtu, priebežne viazať výdavky.
„To, čo je tu dnes narozpočtované, nemusí byť úplnou skutočnosťou, čo sa týka výdavkovej časti na rok 2026,“ poznamenal s tým, že to čaká všetky samosprávy.
Návrh rozpočtu na rok 2026 bez započítania finančných operácií je schodkový, a to vo výške viac ako 4,4 milióna eur. Prebytok bežného rozpočtu predstavuje takmer 88-tisíc eur. „Výška prebytku bežného rozpočtu nám neumožňuje splácať istiny úverov v plnej výške. Preto na splátky bude použitý aj investičný fond a rezervný fond. Schodok kapitálového rozpočtu je 4 515 877 eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Ten bude krytý z investičného fondu, nevyčerpaných dotácií, úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dvoch dlhodobých úverov.
Daňové príjmy sú na budúci rok podľa vedúceho finančného oddelenia mesta Ľuboša Kamenického rozpočtované vo výške takmer 8,9 milióna eur, pričom výnos dane z príjmov poukázaný samospráve by mal predstavovať viac ako 7,1 milióna eur. Príjmy kapitálového rozpočtu vo výške 8 miliónov eur budú podľa jeho slov tvoriť primárne granty a transféry.
„Ide o projekty, do ktorých je mesto zapojené, a ktoré sa začnú alebo sa začali realizovať aj v tomto roku,“ priblížil počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. V predloženej správe sa spomína modernizácia ciest, severozápadnej radiály v hradbovom opevnení, výstavba cykloturistického chodníka i revitalizácia amfiteátra, projekt výstavby bytových domov či obnovy meštianskeho domu. Kapitálové výdavky sú plánované v celkovej výške takmer 12,6 milióna eur.
Na tri investičné akcie, rekonštrukciu mostov na uliciach Predmestia a Potočná a tiež rozšírenie siete v hradbovom opevnení mesta, pôjdu v budúcom roku financie z nového úveru. Kamenický dodal, že predpokladaná zadlženosť mesta v roku 2026 predstavuje 33,5 percenta, oproti súčasnému roku ide o navýšenie o viac ako 11 percent.
Mesto konštatuje, že ani v roku 2026 nebude schopné investovať do svojho majetku z prebytku bežného rozpočtu. „Hlavným zdrojom krytia investičných akcií tak aj naďalej zostávajú granty a transfery. Na spolufinancovanie spoločných projektov Európskej únie a štátneho rozpočtu využívame výhradne návratné zdroje financovanie,“ informovalo.
Dôvodom takéhoto spôsobu spolufinancovania je podľa samosprávy fakt, že mesto vytvára nedostatočný prebytok bežného rozpočtu a má aj nedostatok finančných prostriedkov na fondových účtoch. Do roku 2027 sa pritom podľa neho musí prebytok bežného rozpočtu zvýšiť až o 500-tisíc eur.
„Je preto veľmi dôležité, aby sa udržali bežné výdavky na čo najnižšej úrovni aj v budúcich rokoch. Hospodárenie mesta zaťažuje predovšetkým výška bežných výdavkov, ktorá nezodpovedá príjmovým možnostiam mesta. Je teda nutné racionalizovať bežné výdavky mesta,“ píše sa ďalej v dôvodovej správe.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Levoča bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, čaká ho racionalizácia výdavkov © SITA Všetky práva vyhradené.
