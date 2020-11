Detskí utečenci už v Grécku neskončia v policajnej cele, v pláne majú ďalšie legislatívne zmeny

Legislatívne zmeny

Nedostatok miest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2020 (Webnoviny.sk) - Grécko už nebude zatvárať do ochrannej policajnej väzby deti a tínedžerov, ktorí pricestujú do krajiny ako žiadatelia o azyl bez rodičov alebo opatrovníkov. V stredu to oznámil minister pre migráciu.Prax, v rámci ktorej naprieč krajinou držali maloletých bez sprievodu niekedy celé mesiace v policajných staniciach, často spolu s cudzími dospelými ľuďmi, kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie. Viedla tiež k rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) proti Grécku.Minister pre migráciu a azyl Notis Mitarachi v stredu uviedol, že k 14. novembru už nebol v policajnej väzbe žiadny tínedžer alebo dieťa bez sprievodu žiadajúce o azyl. Ešte na konci marca tohto roku bolo podľa ministerstva v ochrannej väzbe 331 mladistvých bez sprievodu."Budeme pokračovať s legislatívnymi zmenami, aby sme zastavili systém držania mladistvých bez sprievodu v policajnej väzbe, s ktorým sa začalo v roku 2001," skonštatoval.Keď sa s touto praxou začalo, malo to byť len dočasné riešenie, no často to končilo dlhodobým držaním detí vo väzbe pre nedostatok voľných miest v útulkoch.ESĽP v roku 2019 rozhodol v prospech deviatich maloletých zo Sýrie, Iraku a Maroka, ktorí po príchode do Grécka v roku 2016 strávili niekoľko týždňov v policajnej väzbe, kým ich umiestnili do útulkov. V tom čase mali 14 až 17 rokov.Stovky detí bez sprievodu pritom žijú aj v preplnených utečeneckých táboroch. Od polovice februára do augusta podľa ministerstva premiestnili 960 z nich do útulkov, iných krajín Európskej únie alebo ich odovzdali príbuzným. Ďalších 733 presunuli do útulkov alebo hotelov počas septembra a októbra.