Matovič bude anketu Hlasu o predčasných voľbách akceptovať len, ak sa do nej zapojí aspoň 1,5 milióna ľudí

18.11.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) bude anketu strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) o predčasných voľbách akceptovať v prípade, že sa vyzbiera aspoň jeden a pol milióna hlasov. Toľko podľa neho mohla získať vládna koalícia v parlamentných voľbách. Povedal to na tlačovej konferencii.„Keď budem vidieť, že jeden a pol milióna ľudí sa tu prihlási za predčasné voľby, tak si všetci dajme otázku, že asi robíme niečo zle,“ uviedol. Dodal, že vláda sa nemá za čo hanbiť. V porovnaní s okolitými krajinami je podľa neho na tom Slovensko v zvládaní druhej vlny pandémie oveľa lepšie.Hlas-SD spustil anketu 17. novembra. Pýta sa v nej ľudí, či súhlasia so skrátením volebného obdobia Národnej rady SR (NR SR). Ak sa do ankety zapojí dostatočné množstvo ľudí, do parlamentu predložia ústavný návrh o skrátení volebného obdobia s tým, že predčasné voľby by sa konali už v roku 2021.V ankete sa tiež ľudí pýtajú, či podporia svojím podpisom vyhlásenie referenda v prípade, že zákon o skrátení volebného obdobia nebude v pléne schválený. Ľudia majú odpovedať aj na to, či sa na prípadnom referende zúčastnia.