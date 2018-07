Detský folklórny súbor Kornička reprezentuje Slovensko na Taiwane

Detský folklórny súbor Kornička, archívna snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trenčín 16. júla (TASR) - Jeden z najúspešnejších detských folklórnych súborov na Slovensku, trenčianska Kornička, začína od pondelka svoje vystúpenia na ostrove Taiwan. Slováci pricestovali na medzinárodný festival Yilan International Children's Folklore and Folkgame.Počas dvoch týždňov absolvujú vystúpenia so svojím folklórnym programom. Kornička je jediný súbor, ktorý Slovensko v tomto roku reprezentuje na festivale. Repertoár, ktorý mladí folkloristi z Trenčína priviezli na festival, pozostáva najmä z ľudových piesní trenčianskeho regiónu a širšieho okolia. Počas dvoch festivalových týždňov sa uskutoční aj Slovenský deň s programom Korničky a pod záštitou Martina Podstaveka, vedúceho Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu SR v Taipei.Slovenský folklór na Taiwane reprezentuje 26 detí. O skupinu sa starajú traja vedúci a lekár. Okrem trenčianskeho súboru sa festivalu zúčastňujú tiež detské súbory z Česka, Ruska, Mexika, Turecka, Španielska, Južnej Afriky, Peru, Srí Lanky, Filipín, Kolumbie, Indonézie, Belize, Kazachstanu a Thajska.The Yilan International Children's Folklore and Folkgame Festival patrí medzi najväčšie detské festivaly. Koná sa vždy počas letných prázdnin už od roku 1996 v meste Yilan.Súbor Kornička vznikol v roku 1999, ročne jeho členovia absolvujú množstvo vystúpení po celej Európe. Súbor je trojnásobným laureátom celoštátnej súťaže detských folklórnych súborov.TASR informoval Igor Tinka zo Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti.