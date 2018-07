Zomrel legendárny režisér filmových adaptácií opier Petr Weigl

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 16. júla (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrel filmový, divadelný a televízny režisér a dramaturg Petr Weigl, ktorého pracovné aktivity siahali svojho času ďaleko za hranice bývalého Československa. Správu o víkendovom skone umelca priniesli české médiá.Muž, ktorý absolvoval Filmovú akadémiu múzických umení (FAMU), pôsobil po desaťročia v Československej televízii, od polovice 70.rokov do začiatku rokov 90. minulého storočia i ako dramaturg a režisér baletu Národného divadla v Prahe, kde od 1.1.1990 bol čestným umeleckým šéfom.Poznali ho však aj Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v Nemeckej opere v Berlíne, na scénach v Paríži, Seville či Mníchove.Osobitá výtvarná štylistika poetických obrazov, ale aj výrazné exteriéry a interiéry, či kostýmy a mimoriadne silné herecké kreácie boli charakteristickými znakmi jeho prác nielen pre verejnoprávnu Československú televíziu, ale aj britské kanály BBC a Channel Four či nemecké verejnoprávne televízie ARD a ZDF.Spolupracoval na nich s celým radom slovenských umelcov, napríklad s herečkou Magdou Vášáryovou v Radúzovi a Mahulene po boku Jana Třísku, či s tou istou umelkyňou, Milanom Kňažkom a Božidarou Turzonovovou vo filmovej verzii opery Rusalka, kde spevácke party dvoch hlavných postáv naspievali Peter Dvorský a Gabriela Beňačková a jednu z ďalších Ondrej Malachovský. Petra Dvorského obsadil Petr Weigel do úlohy Alfreda v inscenácii Verdiho opery Traviata v Národnom divadle v Prahe, v ktorej Violettu spievala Marta Boháčová.Weigl spolupracoval okrem iného aj s takými velikánmi, ako napríklad George Solti, Luciano Pavarotti, Mstislav Rostropovič a Joan Sutherlandová. Získal viacero medzinárodných ocenení vrátane cien Prix Italia, ale bol aj držiteľom Ceny Vladislava Vančuru Českého filmového a televízneho zväzu FITES za celoživotné dielo či osobitej ceny Kolégia Cien Thálie.