Detva dáva stopku herniam a kasínam, na území mesta postupne skončia

Hazard narúša poriadok

Prepadlo mu mnoho ľudí

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v Detve poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestňovania herní a kasín na území mesta.Podľa neho už nemožno zriadiť herňu v hoteloch, moteloch a penziónoch, rovnako ani v budovách pre obchod a služby, ani v budovách určených pre kultúru a verejnú zábavu. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, zákaz platí aj pre bytové domy. Zákaz sa nevzťahuje na aktuálne platné licencie do skončenia ich platnosti.„S účinnosťou od 1. novembra 2020 došlo k zásadnej zmene, a to k vypusteniu podmienky petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Následkom vypustenia tejto podmienky sa už obciam umožňuje prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území,“ zdôvodnila predloženie návrhu Viera Rubaninská, ktorá je poverená vedením oddelenia správy majetku Mestského úradu Detva.Mesto sa pre tento krok rozhodlo aj napriek tomu, že tým klesne príjem do rozpočtu mesta v priemere o 25-tisíc eur ročne.Dôvod na tvrdý postup proti hazardu je podľa radnice namieste. Hazardným hrám v Detve prepadli nielen mladí ľudia, ale viackrát aj matky a staré matky, ktoré peniaze namiesto na deti a domácnosť míňali v herniach.Je dôvodný predpoklad, že v prípade neschválenia VZN by sa počet takto závislých ďalej zvyšoval. S tým je tiež úzko spojená aj drobná kriminalita, napríklad krádeže potravín v obchodoch.