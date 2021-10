Riaditeľ RTVS Rezník zarobil vlani viac ako predsedovia vlády a parlamentu

Kollár priznal nehnuteľnosti v zahraničí

Heger priznal aj hypotéky

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny riaditeľ verejnoprávneho média Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník mal za rok 2020 vyšší príjem ako predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) alebo predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Rezník zarobil 108 469 eur.Minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý vlani vykonával funkciu premiéra, mal príjem 62 634 eur. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zarobil za výkon verejnej funkcie 37 585 eur. Vyplýva to z výročných majetkových priznaní, ktoré zverejnila webová stránka Národnej rady SR (NR SR). Vyšší príjem ako šéf RTVS mala z troch najvyšších ústavných činiteľov iba prezidentka Zuzana Čaputová . Za výkon verejnej funkcie dostala vlani od štátu 157 598 eur. Podľa majetkového priznania vlastní rekreačnú chatu a dom v katastrálnom území Pezinka.Má osobné auto značky Ford z roku 2015. Vlastní úspory. Ich výšku ústavní činitelia a ďalší verejní funkcionári nezverejňujú. Zákon im to neprikazuje.Predseda parlamentu Kollár pred vstupom do politiky podnikal. V majetkovom priznaní uviedol, že vlastní viacero nehnuteľností. Ide napríklad o byt, dva rodinného domy a záhrady v Starom Meste v Bratislave.Má rodinný dom s pozemkom v Hubiciach v okrese Dunajská Streda. Nehnuteľnosti vlastní aj v zahraničí, a to dom v Thajsku, chatu v Bergu v Rakúsku, dva byty v Španielsku a stavbu v Dubaji.Kollár priznal, že vlastné umelecké diela, zbierku hodiniek a šperkov, má aj vklady v bankách, pohľadávky, ochranné známky, cenné papiere či obchodné podiely v deviatich spoločnostiach s ručením obmedzeným. Priznal finančné záväzky z minulých rokov, vlani mu však nepribudol žiadny.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vlani pôsobil najskôr ako poslanec a po voľbách sa stal ministrom financií. Jeho príjem z verejnej funkcie bol 64 239 eur.Vlastní dva byty v bratislavskej Dúbravke a ornú pôdu v Jablonci. V majetkovom priznaní uviedol podiel v dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným a dva hypotekárne úvery. Jeden si zobral v roku 2005 a druhý v roku 2016.Minister financií Matovič podľa majetkového priznania nevlastni žiadnu nehnuteľnosť. Majetok previedol na svoju manželku ešte pred vstupom do politiky. Priznal však hnuteľnú vec, a to hotovosť. Jej výška známa nie je.Generálny riaditeľ RTVS Rezník má podiely v dvoch bytoch na Vinohradoch v Bratislave, garážové státie na Vinohradoch, podiel na pozemku v Reci. Vlastní rodinný dom v Štiavnických Baniach so záhradou. Okrem toho má dve osobné autá, rok výroby 2006 a 2002.