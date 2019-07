Detva: Novinkou na FSP sú repliky objektov ľudovej architektúry

Repliky gazdovského domu so stajňou a humnom, dreveničky so slamenou strechou, ako aj drevenej detvianskej studne sú novinkou areálu amfiteátra na tohtoročných 54. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou (FSP) v Detve. Kópie tradičných objektov ľudovej architektúry vytvorilo Komunikačné centrum (KC) Detva ako súčasť projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Detva, 13. júla 2019. Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 13. júla (TASR) - Repliky gazdovského domu so stajňou a humnom, dreveničky so slamenou strechou, ako aj drevenej detvianskej studne sú novinkou areálu amfiteátra na tohtoročných 54. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou (FSP) v Detve. Kópie tradičných objektov ľudovej architektúry vytvorilo Komunikačné centrum (KC) Detva ako súčasť projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.povedala pre TASR na prezentácii projektu šéfka KC Elena Jankovičová.Kultúrna cesta Podpoľanie poukazuje na zaujímavé objekty a služby v regióne. Súčasťou sú aj edukatívny produkt Macko sprevádza Podpoľaním, určený deťom, a tiež ukážka historických bicyklov.Ďalším výstupom projektu je 30 replík tradičných odevov Podpoľania z dielne Detvianskeho ľudového umenia Ivety Smilekovej, ktoré sú zhotovené podľa pôvodných vzorov. Návštevníci FSP sa s nimi môžu oboznámiť na popoludňajšej prehliadke na Námestí SNP v Detve.Prehliadka je obohatená modelmi súčasných odevov od návrhárok z Podpoľania.dodala Jankovičová.KC Detva zároveň na slávnostiach uviedla novú reprezentatívnu publikáciu Ľudová architektúra a sakrálne pamiatky Podpoľania, kde je zmapovaných 30 najzachovanejších pôvodných objektov tohto rázovitého kraja.Repliky pôvodných objektov, krojov, ako aj zrenovované historické bicykle chcú zástupcovia KC preniesť po skončení sa FSP do miestnej časti Skliarovo, kde budú súčasťou pripravovaného ľudového dvora a tiež súčasťou nového produktu cestovného ruchu Kultúrna cesta Podpoľanie.