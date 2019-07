V Koválovci je každý piaty obyvateľ dobrovoľný hasič

Na snímke budova obecného úradu v Koválovci v okrese Skalica, 12. júla 2019. Foto: EASYFOTO TASR - Vladimír Miček Foto: EASYFOTO TASR - Vladimír Miček

V obci pribudne 22 rodinných domov, obec vystupuje ako developer

Starosta obce je aj vedúcim predajne potravín a šenkárom

Koválovec 13. júla (TASR) – Obec Koválovec v okrese Skalica, ktorá si tento rok pripomína 625 rokov od prvej písomnej zmienky, v súčasnosti dokončuje rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, na ktorú získala v máji 2018 dotáciu z rozpočtu Ministerstva vnútra SR v celkovej výške 23.000 eur.Okrem dotácie z ministerstva investovala obec do rekonštrukcie približne ďalších 9000 eur.uviedol pre TASR starosta obce Patrik Renováček.Rekonštrukciu realizujú dobrovoľní hasiči v spolupráci s obcou svojpomocne.doplnil starosta.Tento rok si v Koválovci pripomenú 90 rokov existencie Dobrovoľného hasičského zboru.prezradil starosta.Dobrovoľní hasiči sa na nezáujem v obci sťažovať nemôžu, každý piaty obyvateľ obce je členom DHZ. Obec má v súčasnosti 153 obyvateľov a v zbore je organizovaných 31 dobrovoľných hasičov. K dispozícii majú aj cisternovú striekačku Iveco CAS 15, ktorú získali z Ministerstva vnútra v roku 2015.Obec Koválovec v okrese Skalica je najmenšou obcou na Záhorí, má 153 obyvateľov. Momentálne však zástupcovia obce podnikajú kroky, po ktorých by jej už prívlastok najmenšia nemal patriť.V Koválovci sa rozhodli rozbehnúť individuálnu bytovú výstavbu (IBV), v rámci ktorej by sa v obci postavilo 22 nových rodinných domov.uviedol starosta obce Patrik Renováček.Začiatkom júla 2019 podala obec na stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.poznamenal starosta.Obec by podľa neho bola s projektom výstavby už v pokročilejšom štádiu.doplnil Renováček.doplnil starosta.Obec na svoje náklady vybuduje kompletnú infraštruktúru vrátane elektriky, plynu a kanalizácie.vysvetlil starosta.Po dokončení IBV by sa počet obyvateľov mohol priblížiť k číslu 250.doplnil Renováček. Obec pritom podľa záznamov matriky mala v čase najväčšieho rozmachu v roku 1787 až 467 obyvateľov.V obci Koválovec v okrese Skalica je starostom druhé volebné obdobie Patrik Renováček, ktorý pracuje v obci na polovičný úväzok. Popri tom je na štvrtinový úväzok zamestnaný aj ako vedúci predajne potravín a ďalší úväzok má aj v pohostinstve.uviedol pre TASR starosta obce.Keď nastúpil do funkcie, v najmenšej obci na Záhorí nebol obchod ani pohostinstvo.doplnil Renováček.Predajňa je otvorená sedem dní v týždni a okrem predavačky je v nej zamestnaný aj starosta.pochválil sa starosta.V júni 2019 sa v Koválovci podarilo sprevádzkovať aj pohostinstvo, v ktorom má obec takisto podiel.doplnil Renováček.Napriek tomu, že obec vzhľadom na nízky počet obyvateľov nemá vysoké príjmy z podielových daní, dokáže sa rozvíjať.doplnil starosta o aktuálnych aktivitách v obci.