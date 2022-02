Detva pripravuje výstavbu objektu pre súbory v areáli amfiteátra

Mesto Detva pokračuje s prípravami na výstavbu objektu správy areálu a sociálnej vybavenosti pre účinkujúcich v areáli prírodného amfiteátra. V týchto dňoch plánuje stavenisko odovzdať zhotoviteľovi. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.





Podľa mesta objekt správy areálu je navrhnutý ako prízemná drevostavba zastrešená sedlovým krovom prikrytým dreveným šindľom. Na prízemí budú toalety pre ženy aj mužov, sprchové kabíny, umývadlá a aj miestnosť pre upratovačku. Súčasťou objektu budú aj toalety pre imobilných. „Vonkajším schodiskom bude výstup do podstrešia, kde budú šatňové priestory pre účinkujúcich a hostí vo veľkosti 109 štvorcových metrov,“ pripomína s tým, že projekt rieši aj vnútorné rozvody vody a kanalizácie, ako aj rozvody pre požiarne hydranty. „Ukončenie výstavby nového objektu správy areálu je naplánované do tohtoročných slávností,“ zdôrazňuje mesto.Ako ďalej uvádza, verejné obstarávanie na zhotoviteľa vyhrala spoločnosť JM - Agro stavby z Lovinobane v Lučeneckom okrese. Celkovú cenu diela ponúkla vo výške 192.000 eur vrátane DPH.Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa v roku 2020 a ani vlani pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnili.Pre TASR to uviedla predsedníčka programovej rady FSP Anna Ostrihoňová.