Festival Pohoda organizuje už túto nedeľu 27. februára od 15.00 na bratislavskom Hlavnom námestí Koncert pre Ukrajinu / Концерт для України. „Chceme ním vyjadriť solidaritu s ľuďmi na Ukrajine. Slobodné umenie sa najlepšie rozvíja v slobodných krajinách a vieme, že o to isté sa snažia aj naši priatelia na Ukrajine. Každoročne na Pohode vystupujú skvelí ukrajinskí umelci a umelkyne, prichádzajú k nám zástupcovia ich médií, mnohí návštevníci a máme tiež skvelé vzťahy s promotérmi. Chceme im aj takto všetkým odkázať, že v týchto ťažkých chvíľach sme s nimi. Mimochodom, je zrejmé, že ak by sa podobný útok týkal Slovenska, jedným z prvých cieľov by bolo trenčianske letisko, ktoré slúži aj na mnohé civilné aktivity, vrátane nášho festivalu.“ hovorí Michal Kaščák. Prvou zverejnenou účinkujúcou nedeľňajšieho koncertu je ukrajinská DJ-ka Miklei, ktorá žije na Slovensku. Ďalšie mená zverejnia organizátori čoskoro na webe Pohody a facebookovom evente Koncertu pre Ukrajinu.