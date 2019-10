Detva s historickým víťazstvom v Košiciach, Sýkora prispeje do kasičky

Na snímke vľavo Juraj Milý (Košice), vpravo brankár Roman Petrík (Detva) v zápase 11. kola hokejovej Tipsport Ligy HC Košice - HC 07 WPC Koliba Detva v Košiciach 11. októbra 2019. FOTO TASR – František Iván FOTO TASR – František Iván FOTO TASR – František Iván

Detva 12. októbra (TASR) - Až do zápasu 11. kola prebiehajúcej sezóny platilo, že hokejisti Detvy ešte nikdy nevyhrali v Košiciach. Zo šiesteho stretnutia v Steel aréne si však prvýkrát odniesli tri body. Ich víťazstvo 4:1 nieslo výrazný rukopis dvojice Ján Sýkora - Peter Zuzin, ktorá sa postarala o všetky štyri góly hostí.Žiaril najmä Sýkora, ktorý strelil svoj prvý hetrik v sezóne. V polovici druhej tretiny využil presilovku, o 25 sekúnd skóroval z trestného strieľania a v záverečnej časti tečoval strelu Zuzina v oslabení. Tri góly v troch rôznych situáciách pripomenuli pamätný rekord legendárneho kanadského útočníka Maria Lemieuxa. Ten dal v jednom zápase NHL päť gólov piatimi odlišnými spôsobmi, okrem troch menovaných aj pri hre päť na päť a do prázdnej bránky.Sýkora bol spokojný aj s trojgólovým zápisom, najmä však s cenným víťazstvom, ktoré predĺžilo víťaznú sériu Detvy na päť stretnutí.poznamenal Sýkora. Jeho hetrik bol potvrdený až dodatočne, keďže pri treťom góle sa zdalo, že Zuzinovu strelu do košickej bránky neusmernil on, ale napokon došlo ku korekcii zápisu.poznamenal Sýkora, na ktorého nadviazal Zuzin:Ďalšou zaujímavosťou Sýkorovho hetriku bol fakt, že ho dosiahol na ľade Košíc, ktorých dres obliekal v závere uplynulej sezóny. Za 16 zápasov v drese "oceliarov" strelil tri góly, rovnaký počet im "daroval" v prvom vzájomnom stretnutí prebiehajúcej sezóny.uzavrel Sýkora a vo výbornej nálade zamieril k oslavujúcim spoluhráčom do šatne.Peter Zuzin, ktorý mu nahral na dva góly a sám uzavrel na 4:1, vyzdvihol aj tretieho kolegu z prvého útoku Detvy - Petra Šišovského.poznamenal Zuzin k receptu, ktorý priniesol päť víťazstiev po piatich úvodných prehrách.